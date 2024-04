Spinge una ragazza sui binari della metro di Milano a Lambrate: uomo arrestato per tentato omicidio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

A Milano una ragazza di 24 anni è finita sui binari della metropolitana spinta da un uomo in forte stato di alterazione. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì 19 aprile alla fermata di Lambrate. La vittima dell’aggressione se la caverà con una contusione alla schiena, ma difficilmente dimenticherà la paura di quegli istanti. Il 52enne responsabile del gesto è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio alla fermata di Lambrate

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, riportate da MilanoToday, la ragazza si trovava insieme al fidanzato alla fermata della linea verde di Lambrate in attesa del convoglio verso Abbiategrasso.

Intorno alle 23, un 52enne è entrato nella stazione e avrebbe iniziato a farsi notare tra le poche persone presenti urlando frasi sconnesse, manifestando un forte stato di confusione.

Una fermata della linea verde della metro di Milano

La spinta sui binari della metro di Milano

In presa all’agitazione l’uomo si è avvicinato all’improvviso alla coppia e ha spinto la ragazza facendola cadere di schiena sui binari.

Mentre il fidanzato si lanciava giù dalla banchina per fare risalire la 24enne, con l’aiuto di alcuni passeggeri, prima dell’arrivo di un convoglio, l’aggressore si è allontanato.

L’arresto

L’uomo è stato però bloccato da una pattuglia di poliziotti del commissariato Lambrate e da un equipaggio della Polmetro. Il 52enne italo-dominicano, con precedenti specifici per reati contro la persona, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio e condotto nel carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Dopo essere stata soccorsa dal 118, la ragazza è stata accompagnata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli e dimessa con un giorno di prognosi per una contusione alla schiena.

L’episodio a Seregno

L’episodio può ricordare la vicenda del 15enne spinto sotto un treno a Seregno da due coetanei per una ragazza contesa, nel gennaio del 2023.

La vittima dell’aggressione era stata accerchiata nella stazione della provincia di Monza e Brianza da un gruppo di minorenni per una spedizione punitiva. Il 15enne è rimasto ferito, ma non è stato travolto dal convoglio.