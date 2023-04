Spari a un party nel Mississippi, arrestato un 19enne: morti due adolescenti, quattro i feriti

Ancora morti per armi da fuoco negli Stati Uniti. Due adolescenti sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti gravemente feriti dopo che un 19enne ha aperto il fuoco durante un party nel Mississippi, nella città di Bay St. Louis.

Ennesima strage negli Stati Uniti

Un sedicenne e un diciottenne sono morti per le ferite riportate all’University Medical Center di New Orleans, ha dichiarato domenica 30 aprile il capo della polizia di Bay St. Louis Toby Schwartz in un comunicato stampa.

La polizia è giunta sul posto attorno alle 12:30 di domenica 30 aprile, quando ha trovato i giovani, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, in un bagno di sangue.

Quattro delle vittime di Bay St. Louis frequentavano la Hancock High School, mentre altri due sono studenti della Bay High, ha riferito il Sun Herald.

Arrestato un 19enne

La polizia ha arrestato Cameron Brand, 19 anni, di Pass Christian, con l’accusa di omicidio e aggressione aggravata.

Al momento, secondo quanto riferito dal New York Post, non è chiaro il movente, ma secondo la polizia sarebbe stato l’unico ad aprire il fuoco sugli amici e compagni di scuola.

La sua cauzione era inizialmente fissata a 3.000 dollari, ma il giudice Stephen Maggio ha ordinato che fosse trattenuto senza alcuna cauzione dopo che i due adolescenti sono morti a causa delle ferite riportate.

Morti anche in Texas

Una strage per arma da fuoco si è registrata negli ultimi giorni anche in Texas. A Cleveland, a circa 60 km a nordest di Houston (Texas), un uomo ha fatto una carneficina venerdì 28 aprile, uccidendo 5 persone, i suoi vicini di casa. Tra le vittime anche un bimbo di 8 anni.

La tragedia, secondo quanto rivelato dai media statunitensi, si è consumata dopo che i vicini hanno chiesto all’uomo se poteva smettere di sparare col suo fucile semiautomatico Ar-15 nel giardino di casa per far addormentare uno dei loro piccoli.

Altro episodio risale a lunedì 10 aprile. Un uomo ha aperto il fuoco in una banca nella città di Louisville, nel Kentucky, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 8, inclusi 2 poliziotti. L’aggressore è poi morto, non è ancora chiaro se per suicidio o se sia stato colpito dagli agenti.