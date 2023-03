La battuta sul gelato di Joe Biden dopo la strage di Nashville: bufera sul presidente degli Stati Uniti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Biden nella bufera. Una battuta infelice ha scatenato una polemica attorno al Presidente degli Stati Uniti. Al vertice sulle imprese a conduzione femminile, tenutosi alla Casa Bianca, il leader americano ha scherzato davanti alla platea, come spesso accade in questi contesti negli USA. Alcuni commentatori hanno ritenuto però l’atteggiamento fuori luogo.

Cosa è successo a Nashville

Durante la giornata di lunedì 27 marzo, nella città statunitense di Nashville, capitale dello stato del Tennessee, si è verificata una sparatoria in una scuola.

Ad essere colpito un istituto cristiano. Nell’assalto sono morti tre insegnanti della scuola e tre bambini che frequentavano le elementari.

Fonte foto: ANSA Memoriale per le vittime della strage di Nashville

A commettere il gesto Audrey Hale, 28 anni, con due fucili d’assalto e una pistola regolarmente acquistati e detenuti. Si tratta della 129esima sparatoria dall’inizio del 2023 negli USA, più di una al giorno.

Gli Stati Uniti si trovano spesso ad affrontare episodi di questo tipo, ma i tentativi di restringere l’uso delle armi non hanno mai sortito i risultati sperati.

La battuta di Joe Biden

Dopo aver espresso cordoglio e ordinato le bandiere a mezz’asta in tutto il Paese per l’accaduto, il Presidente Joe Biden ha partecipato ad un vertice alla Casa Bianca.

Presenti le manager delle più importanti aziende a conduzione femminile del paese. Aprendo il suo discorso il Presidente ha detto: “Mi chiamo Joe Biden. Sono il marito della dottoressa Jill Biden. Sono sceso perché mi hanno detto che c’era il mio gelato preferito”.

Una battuta come le molte che spesso aprono eventi di questo tipo negli USA, ma che è stata ritenuta inappropriata. Pur non riguardando in nessun modo l’accaduto, questo vertice era infatti la prima apparizione pubblica di Biden dopo la strage di Nashville.

Il significato della battuta di Joe Biden

I contesti degli incontri alla Casa Bianca sono spesso meno formali di quanto ci si possa immaginare. I presidenti sono soliti aprire i propri interventi con delle battute.

In questo caso Biden ha voluto sminuire il proprio ruolo, presentandosi come “Il marito della dottoressa Biden”, appunto, sua moglie, davanti ad un pubblico femminile.

Il Presidente ha poi tenuto a definire quanto accaduto a Nashville come “straziante e nauseante”, promettendo ulteriori misure per il controllo delle armi.