Donald Trump Jr contro la comunità Lgbt dopo la strage di Nashville: cos'ha detto il figlio dell'ex presidente

Un tweet di Donald Trump junior, figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti, ha scatenato molte polemiche negli Usa. Poco dopo la strage di Nashville compiuta da Audrey Elizabeth Hale, nata donna ma che aveva dichiarato sui social di essere transgender e di identificarsi con il sesso maschile, Donald Trump junior ha preso una dura presa di posizione proprio contro la comunità Lgbt.

Notoriamente contrario ai diritti Lgbt, il figlio dell’ex presidente ha sfruttato l’occasione per attaccare un suo vecchio bersaglio.

“Quanto tempo ci vorrà prima che questa terribile sparatoria sia completamente ignorata dai media, ora che si è saputo che il suo autore era un trans?”, queste le parole twittate da Donald Trump junior.

Lunedì 27 marzo Audrey Elizabeth Hale, 28 anni, ha fatto irruzione in una scuola privata della città del Tennessee e ha ucciso tre bambini e tre adulti. Nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia Hale ha perso la vita.

Il tweet di Trump junior ha scatenato un’ondata di reazioni sui social. E tra le tante censure, non sono mancate le dichiarazioni di sostegno, incluse quelle di chi, in vista delle prossime presidenziali, invita Donald Trump a “bruciare tutte le bandiere arcobaleno”.

Tuttavia, il figlio dell’ex presidente non è nuovo a questo genere di attacchi contro i diritti Lgbt. Poche settimane fa, infatti, si era scagliato contro Pete Buttigieg dicendo che aveva ricevuto l’incarico di ministro dei Trasporti “soltanto perché è gay”.

How soon till the terrible tragedy of the Nashville shooting is totally out of the news now that the shooter is known to be Trans? pic.twitter.com/YLWFKhWgoU

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 27, 2023