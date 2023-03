Massacro a Nashville dove una donna ha aperto il fuoco in una scuola elementare: tra i morti anche tre bambini

Sono almeno sette, tra cui tre bambini, le persone morte oggi a Nashville (Tennessee). Una donna di 28 anni, che risulta tra le vittime, è entrata in una scuola elementare ed ha aperto il fuoco. Inizialmente la polizia l’aveva definitiva una “teenager ma successivamente è stata identificata per una donna di 28 anni”.

L’assaltatrice uccisa dalla polizia

La giovane ha fatto irruzione nella Covenant school (da lei frequentata in passato), con due fucili d’assalto e una pistola. Non sono ancora emersi i motivi del gesto. L’istituto teatro della carneficina è una scuola privata di ispirazione cristiana.

Il portavoce della polizia di Nashville, Don Aaron, precisando di non sapere in quale anno la 28enne aveva frequentato l’istituto, ha spiegato che è stata uccisa da due agenti al secondo piano dell’edificio scolastico.

Fonte foto: ANSA

Secondo il sito Gun violence archive, quello di Nashville è il centoventottesimo caso di “mass shooting” negli Stati Uniti nel 2023. Con questa espressione si definisce una strage compiuta con armi da fuoco e che provoca almeno 4 morti.

Come già avvenuto diverse volte di recente, la Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare una nuova legge che ponga un freno alla detenzione di armi.

Biden: “Strazianti i fatti di Nashville”

“Straziante, il peggior incubo di ogni famiglia”. Così il presidente americano Joe Biden ha definito i fatti di Nashville. La violenza armata “sta facendo a pezzi le nostre comunità”, ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca, chiedendo al Congresso di approvare il divieto di vendita di armi d’assalto. “Dobbiamo fare di più per proteggere le nostre scuole, è giunto il momento di iniziare a fare ulteriori passi in avanti”, ha concluso Biden.

“Abbiamo appena appreso di un’altra sparatoria nel Tennessee. Una sparatoria a scuola. E io sono davvero senza parole” ha detto a sua volta la First Lady americana Jill Biden durante un evento a Washington. “I nostri figli meritano di meglio. E noi tutti stiamo con Nashville in preghiera”.

Casa Bianca: “Quanti altri bambini devono essere uccisi prima di vietare le armi d’assalto?”

”Quanti altri bambini devono essere uccisi prima che i repubblicani al Congresso si facciano avanti e agiscano per approvare il divieto delle armi d’assalto, per colmare le falle nel nostro sistema di controllo dei precedenti o per richiedere il deposito sicuro delle armi? Dobbiamo fare qualcosa”. Sono state le parole dell’addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre che ha invitato i legislatori ad approvare una legge sulla sicurezza delle armi.