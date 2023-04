Joe Biden si ricandida presidente degli Stati Uniti per le elezioni 2024: il video online e i sondaggi

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la sua ricandidatura per le elezioni presidenziali del 2024. La notizia è stata diffusa dallo stesso presidente che, per l’occasione, ha diffuso un video in cui, rivolgendosi agli elettori, ha chiesto più tempo per finire il lavoro iniziato nel 2021, quando è partito il suo mandato. Ecco quale messaggio ha inviato agli americani e cosa prevedono i sondaggi.

Il messaggio di Biden agli elettori

La ricandidatura di Joe Biden è stata comunicata il 25 aprile: lo stesso giorno in cui l’attuale presidente degli Stati Uniti aveva annunciato che sarebbe sceso in campo per le presidenziali del 2021.

Nel video pubblicato, Biden parla agli elettori americani mentre sotto le sue parole scorrono le immagini dell’attacco del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, la sede del Congresso statunitense, e anche alcuni video delle proteste in difesa del diritto all’aborto alla Corte Suprema.

La domanda su cui Joe Biden ha invitato gli elettori a riflettere è se «nei prossimi anni – ha detto – avremo più libertà o meno libertà». E ha specificato che le alternative sono due: «Più diritti o meno diritti».

Le primarie dei Democratici

A sostenere la ricandidatura di Joe Biden è stata la vicepresidente Kamala Harris. La prima donna nella storia degli Stati Uniti a ricoprire la seconda carica più alta del governo, infatti, correrà insieme al presidente uscente ricandidandosi come vice di Biden.

In realtà, l’annuncio della rielezione di Joe Biden non è una sorpresa. Gli americani, infatti, se lo aspettavano ormai da un po’.

In base alle regole dell sistema politico statunitense, il prossimo passo saranno le primarie. Negli Stati Uniti, infatti, il candidato alla presidenza di ogni partito è quello che ha vinto alle primarie.

In caso di rielezione del presidente uscente, tuttavia, i partiti evitano di candidare altri politici. Questo significa che Biden dovrebbe superare facilmente la fase delle primarie.

Cosa dicono i sondaggi negli Stati Uniti

Questa sarebbe la quarta candidatura per Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti. Le prime due sono state nel 1988, quando l’attuale presidente si ritirò poco prima delle primarie, e nel 2008 quando, invece, fu sconfitto da Barack Obama.

Alle elezioni presidenziali del 2024 manca ancora un anno e mezzo. Le primarie dei Democratici, l’area politica di Biden, si chiuderanno ad agosto 2024.

Per questo, i sondaggi realizzati in questi mesi non possono essere considerati particolarmente affidabili. Ciò nonostante, i numeri raccontano che in un’eventuale sfida tra Biden e Trump, il primo (allo stato attuale) sarebbe leggermente in vantaggio.

Questo non significa certo che Biden ha la vittoria in tasca. Tutt’altro: la sfida elettorale con Trump potrebbe essere molto aspra.