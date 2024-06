Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Marina Berlusconi si è detta più in sintonia con la sinistra su alcuni temi, come quello dei diritti civili. L’uscita in una recente intervista della figlia del fondatore di Forza Italia ha creato scompiglio nel centrodestra. FdI e Lega sono rimaste indispettite, ma non Luca Zaia che ha accolto con favore le sue parole.

La reazione di Luca Zaia: l’eccezione nella Lega

L’inclinazione a sinistra delle recenti dichiarazioni di Marina Berlusconi ha sollevato un polverone nella coalizione ma la reazione del governatore del Veneto, Luca Zaia, è stata controcorrente. Il presidente della Regione ha voluto lanciare un messaggio a tutto il centrodestra: essere liberali fino in fondo e non lasciare che i temi etici riguardino solo la sinistra.

“Ha fatto una giusta osservazione. Conosco molti nostri elettori che la pensano in maniera molto libera su aborto o fine vita. Non dobbiamo decidere noi se una donna può o non può abortire, e non dobbiamo essere noi a impedire la gestione del fine vita a un malato terminale”, ha detto il leghista.

Marina Berlusconi ai funerali di suo padre, Silvio. Di recente ha lanciato la Silvio Berlusconi Editore

Le altre reazioni da Meloni a Tajani

Anche Antonio Tajani ha condiviso le parole della figlia di Silvio, dal quale ha preso il timone di Forza Italia. Il ministro degli affari esteri ha ribadito come sul tema diritti, il partito abbia sempre dato libertà di coscienza a tutti.

Più sibillina la risposta di Giorgia Meloni che non si è rivolta direttamente alla presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore ma che alla Camera è tornata a parlare dell’argomento. La premier ha accusato la sinistra di fare propaganda su questi temi perché a corto di altri argomenti.

No comment invece per il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, e per il ministro Francesco Lollobrigida, entrambi hanno dichiarato di non aver letto le parole di Berlusconi. Più diretto Andrea Crippa, numero due della Lega: “Sui diritti civili ognuno può fare ciò che vuole, non giudico una persona in base ai propri orientamenti sessuali. Ma la famiglia è composta da un uomo e una donna”, ha detto.

Cosa aveva detto Marina Berlusconi

Le parole della figlia del Cavaliere hanno raccolto consensi dal M5s e da AVS. Alessandra Maiorino ha parlato di un “siluro” scagliato contro il Governo Meloni, Angelo Bonelli ha auspicato posizioni più avanzate sul tema per la destra italiana.

Ma cos’aveva detto Marina Berlusconi? Al Corriere della Sera, la numero uno di Mondadori si era detta più in sintonia con la sinistra di buon senso quando si parla di aborto, fine vita o diritti Lgbtqia+.

La figlia di Silvio Berlusconi aveva espresso allarme per gli estremismi di destra e ribadito come ognuno debba essere libero di scegliere. “C’è una questione di fondo su cui non credo si possa arretrare di un millimetro: la questione della libertà”, aveva affermato.