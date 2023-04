Strage in Texas dove un killer ha ucciso 5 suoi vicini di casa: in corso la caccia all'uomo con i droni

Ennesima strage effettuata con armi da fuoco in America. A Cleveland, a circa 60 km a nordest di Houston (Texas), un uomo ha fatto una carneficina venerdì 28 aprile, uccidendo 5 persone, i suoi vicini di casa. Tra le vittime anche un bimbo di 8 anni.

L’irruzione e la carneficina

La tragedia, secondo quanto rivelato dai media statunitensi, si è consumata dopo che i vicini hanno chiesto all’uomo se poteva smettere di sparare col suo fucile semiautomatico Ar-15 nel giardino di casa per far addormentare uno dei loro piccoli.

La richiesta, arrivata intorno alle 23, ha irritato l’uomo che ha deciso di fare irruzione nella casa dei vicini. Ha aperto il fuoco, uccidendo cinque persone. Un bimbo di 8 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime ed è poi deceduto.

Altri cinque componenti della stessa famiglia si sono messi in salvo, tra cui tre bambini, ai quali hanno fatto da scudo umano due donne che hanno perso la vita.

Il Texas è uno degli stati Usa con le leggi più permissive sulle armi. Le vittime – un uomo, tre donne e il bimbo – sono tutte originarie dell’Honduras.

Killer in fuga, lo si cerca anche con i droni

Il killer, Francisco Oropeza, 38 anni, ha origini messicane e si è dato alla fuga dopo aver compiuto il massacro. Le autorità hanno lanciato la caccia all’uomo e credono che si trovi nel raggio di pochi chilometri da casa sua. Pare che sia scappato verso una fitta foresta, potrebbe ancora essere armato. Nelle ricerche, a cui sta partecipando anche l’Fbi, vengono utilizzati anche cani addestrati e droni.

“I vicini sono andati da lui e gli hanno detto: ‘Puoi evitare di sparare, abbiamo un bambino che cerca di dormire’, ha riferito lo sceriffo della contea di San Jacinto, Greg Capers. “Quindi sono tornati a casa loro ma abbiamo un video di lui che cammina lungo il vialetto della loro casa con il suo Ar-15”.

Tutte e cinque le vittime sono state colpite alla testa. Due delle donne che hanno perso la vita sono state rinvenute sdraiate sopra i bambini sopravvissuti in una camera da letto. Sono morte “cercando di proteggerli”, ha raccontato lo sceriffo.

Oropeza sparava spesso nel giardino di casa, come se quell’area fosse un poligono di tiro. Le autorità, prima della strage, erano andate a parlargli, dicendogli di darsi una calmata. Appelli evidentemente caduti nel vuoto. Poi il massacro.

“Scena orribile”, parla lo sceriffo Capers

“È orribile, nessuno dovrebbe mai vedere questa scena, il sangue, lo sconvolgimento che si è verificato in quella casa”, ha dichiarato Capers. Le vittime si erano trasferite da Houston a Cleveland per andare ad abitare in quella che credevano che fosse una placida dimora di campagna. Invece hanno trovato la morte

La strage di Cleveland è il diciannovesimo massacro con almeno quattro morti (escluso il killer) negli Usa nel 2023, secondo il Gun Violence Archive. La vicenda ha partorito nuovi appelli che chiedono che vengano messe al bando le armi da guerra come l’Ar-15, la più usata nelle sparatorie di massa negli Stati Uniti. Tuttavia i repubblicani continuano a opporsi. Lo hanno fatto anche dopo la strage in una scuola di Nashville lo scorso mese.