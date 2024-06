Operaio investito sull'autostrada A25 tra Pescina e Cocullo vicino L'Aquila: incidente sul lavoro in galleria

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Questa mattina, all’altezza del km 116 della galleria dell’autostrada A25 tra Pescina e Cocullo, in provincia dell’Aquila, un operaio è stato investito da un’auto mentre stava lavorando. L’operaio è stato trasferito con un grave trauma cranico al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano.La polizia stradale di Sulmona sta indagando sull’incidente. Nelle prossime ore, gli ispettori della Asl 1 effettueranno un sopralluogo per ulteriori accertamenti. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico.

Operaio investito in autostrada A25

Questa mattina, un operaio che stava lavorando nella galleria dell’autostrada A25 tra Pescina e Cocullo è stato investito da un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:00 al km 116 del tratto autostradale. Immediati i soccorsi: gravi le condizioni.

L’uomo è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, dove è stato riscontrato un grave trauma cranico.

Indagini in galleria: sul posto anche l’Asl

La polizia stradale di Sulmona sta indagando sull’incidente. I vigili del fuoco di Avezzano sono invece intervenuti per mettere in sicurezza l’area e collaborare con la polizia nei rilievi.

Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo da parte degli ispettori della Asl 1 per ulteriori accertamenti sulla sicurezza del luogo di lavoro. Negli ultimi mesi le condizioni di lavoro sono finite sotto attenzione, conseguenza di un aumento di numeri di morti, feriti e feriti gravi sul posto di lavoro (come il caso del 18enne morto schiacciato da un mezzo agricolo a Brembio, vicino Lodi).

Il traffico

L’incidente ha causato notevoli rallentamenti, con oltre tre chilometri di coda in direzione Sulmona.

Il tratto autostradale è stato infatti temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso, ma è stato successivamente riaperto in forma parziale per permettere di far fluire le auto.

Gli automobilisti sono però stati invitati a prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità sul posto per non compromettere le indagini e non causare ulteriori danni.