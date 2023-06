Sparatoria tra suocero e genero dopo una lite a Castellucchio vicino Mantova: entrambi ricoverati in ospedale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una lite tra parenti finita a colpi di pistola. È quanto avvenuto a Castellucchio in provincia di Mantova, dove c’è stata una sparatoria tra suocero e genero. Sono entrambi finiti in ospedale per le ferite riportate, in gravissime condizioni il suocero, un uomo di 75 anni.

Sparatoria in casa a Castellucchio

Come riporta Ansa, il fatto si è verificato nella serata di mercoledì 31 maggio, attorno alle 20.30, in un’abitazione di Castellucchio (Mantova), in via Allende. Teatro della sparatoria la casa che suocero e genero condividono con le rispettive famiglie.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma sembra che all’origine della sparatoria ci sia stata una accesa lite tra i due. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Viadana.

Fonte foto: ANSA La sparatoria in un’abitazione di Castellucchio, vicino Mantova

Feriti suocero e genero

Protagonisti della vicenda sono Nello De Angeli, idraulico in pensione di 75 anni, e il genero Alberto Dalseno, 47 anni. Raggiunto da un colpo al torace, l’anziano è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Pavia dove è stato ricoverato in gravissime condizioni.

Meno gravi le condizioni del 47enne, ferito all’addome: è stato ricoverato all’ospedale di Mantova, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri e riportata dalla Voce di Mantova, ieri sera è scoppiata l’ennesima lite tra i due, a quanto pare da tempo c’erano tensioni tra le due famiglie, per motivi non meglio specificati.

La lite sarebbe degenerata, il 75enne avrebbe impugnato una pistola legalmente detenuta e avrebbe sparato al genero, colpendolo all’addome. Nella colluttazione l’arma sarebbe poi sfuggita di mano al suocero, il genero l’avrebbe raccolta facendo fuoco contro l’anziano. Non si esclude che il primo colpo sia partito accidentalmente.

In casa al momento della lite c’erano le mogli dei due e la nipote del 75enne, che hanno allertato i soccorsi. La pistola è stata ritrovata dai carabinieri nel giardino dell’abitazione, a diversi metri da luogo in cui è avvenuta la sparatoria.