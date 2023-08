Sparano un colpo di pistola contro il nipote di un boss a Salerno e fuggono nel pieno centro storico cittadino

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una sparatoria nel pieno centro storico di Salerno. È quanto avvenuto nella tarda serata di sabato, 26 agosto, nei pressi del Duomo della città. Lì un ragazzo di 17 anni è stato colpito al petto da un proiettile. La sparatoria non è stata fatale: il 17enne, infatti, è sotto osservazione in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il ragazzo, secondo quanto emerso, sarebbe il nipote di un noto esponente della criminalità organizzata della zona.

La sparatoria nel centro storico di Salerno

Era la tarda serata di sabato 26 agosto quando, nel cuore del centro storico di Salerno, si è avvertito uno sparo in via Duomo mentre intorno i locali della movida continuavano la loro attività.

Il proiettile ha raggiunto un ragazzo di 17 anni che, stando a quanto riportato dia giornali locali, sarebbe il nipote di un esponente della criminalità organizzata della zona.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Duomo, nel centro storico di Salerno, dove si è consumata la sparatoria

Il proiettile ha colpito il minorenne al petto attraversando l’emitorace destro da cui è uscito senza mettere in pericolo di vita il ragazzo.

Il 17enne è andato da solo in ospedale

Subito dopo la sparatoria, il 17enne ha raggiunto con mezzi propri l’ospedale ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona’ di Salerno.

Lì, i medici hanno potuto constatare che il proiettile non ha intaccato nessun organo vitale nonostante sia entrato e uscito dall’emitorace destro.

Il giovane, quindi, non è in pericolo di vita ma resta ricoverato in ospedale dove è tenuto sotto osservazione. Sul caso, adesso, indaga la Squadra mobile di Salerno.

Al momento, infatti, è giallo sulla vicenda. Come riportato dal quotidiano ‘Il Mattino‘, non è stato ancora ritrovato il bossolo. Motivo per cui continuano le perlustrazioni nella zona in cui è avvenuta la sparatoria.

L’ipotesi della lite con due uomini

Sempre secondo ‘Il Mattino‘, al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l’ipotesi che la sparatoria si stata il culmine di una lite.

Non si conoscono però gli interlocutori dell’alterco che avrebbe visto coinvolto il 17enne. Il giornale ‘La città di Salerno‘ riporta che il ragazzo sarebbe stato avvicinato da due uomini i quali, dopo aver sparato, sarebbero fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Qualche mese fa, ad aprile, una lite tra due uomini è degenerata con spari d’arma da fuoco nel quartiere Fratte di Salerno.