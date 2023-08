Spari a Ostia per strada in pieno giorno, elicottero in volo per la caccia all'uomo: paura tra i residenti

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un elicottero si è alzato in volo a Ostia alla ricerca del responsabile degli spari sentiti dai residenti nel pomeriggio di giovedì 24 agosto. I colpi sono stati esplosi per strada tra alcune palazzine di Ostia Nuova da dove sono partite diverse segnalazioni al numero di emergenza da parte dei residenti. In corso la caccia all’uomo per le vie del comune sul litorale romano. Al momento non è stata data notizia di persone rimaste ferite.

Gli spari

Secondo quanto riportato da ‘Romatoday’, i colpi sarebbero stati esplosi tra via Antonio Forni e via Domenico Baffigo. Diversi residenti avrebbero segnalato di aver sentito tre spari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia con il supporto della Guardia di Finanza alla ricerca del responsabile. Stando alle prime ricostruzioni i colpi sarebbero partiti da un uomo a bordo di un autobus della linea 101, mentre transitava da via del Sommergibile. Per la ricerca del presunto responsabile è stato richiesto l’impiego di un elicottero in volo sulla zona.

Fonte foto: ANSA La zona della caccia al responsabile degli spari per strada a Ostia

La caccia all’uomo

L’elicottero sta setacciando dall’alto la zona tra le case di Ostia Nuova, appunto, e dei Lotti dove poco meno di un anno fa furono esplosi dei colpi di pistola, e sorvolando in modo concentrico le aree della stazione del Lido Nord, via Paolo Orlando, viale della Vittoria e via Casella con più controlli concentrici.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, il quartiere sarebbe presidiato da numerosi agenti in borghese, in divisa e dei militari della Guardia di Finanza. I poliziotti starebbero perlustrando un palazzo di Piazza Gaspari.

Le forze dell’ordine sarebbero alla ricerca di un uomo di nazionalità sudamericana che si sarebbe dato alla fuga dopo aver sparato in aria. I sospetti degli inquirenti sarebbero ricaduti sul clan dei cileni di Piazza Gasparri. L’ipotesi sarebbe di un’azione a scopo intimidatorio.

Gli agguati incendiari

L’episodio arriva a distanza di pochi giorni dalle quattro bombe carta esplose nella settimana prima di Ferragosto che hanno allarmato anche la Prefettura, costretta a convocare un comitato per l’ordine e la sicurezza sul tema.

La prima bomba incendiaria lanciata da un’auto in corsa è scoppiata in via delle Fiamme Gialle lunedì 7 agosto, sopra un’auto in sosta, ma diretto a uno dei due ristoranti presenti sulla strada. Poche ore dopo un altro ordigno artigianale ha distrutto la veranda del ristorante Da Cacio e Pepe a Fiumicino. Il 10 agosto un’altra bomba carta era esplosa davanti alla concessionaria Motors Speed a Dragona. La notte tra l’11 e il 12 agosto era stato preso di mira, invece, il ristorante stabilimento La Bussola sul litorale.