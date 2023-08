Rissa con spari e bottigliate nella notte a Cologno Monzese: far west al parco, due persone rimaste ferite

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Far West nel Milanese. Sono volati colpi di arma da fuoco e bottigliate in strada a Cologno Monzese, due le persone rimaste ferite in una rissa scoppiata nel cuore della notte in un parco, a quanto pare per futili motivi. In corso le indagini.

Rissa con spari a Cologno Monzese

L’episodio si è verificato nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 agosto a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Secondo quanto riporta Ansa, la violenta rissa è andata in scena verso le 4 del mattino in un parco di via Ovidio, nel quartiere Stella.

Secondo quanto emerso, la zuffa ha visto coinvolti alcuni cittadini peruviani che sono soliti ritrovarsi in quell’area.

Fonte foto: Tuttocittà.it La rissa a Cologno Monzese, in provincia di Milano

Due feriti

Ad avere la peggio nella rissa sono state due persone, entrambe di origini peruviane, soccorse e trasportate in ospedale per ferite varie. Un ragazzo di 25 anni e è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda per delle ferite alla testa, rimediate dopo essere stato colpito con una bottiglia di birra.

L’altro, un 28enne, è stato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo dopo essere stato ferito a un braccio da un colpo d’arma da fuoco. I due non sono in gravi condizioni.

Le indagini

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. I militari hanno trovato a terra tre bossoli di piccolo calibro e diversi cocci di bottiglia.

Secondo una prima ricostruzione, la rissa sarebbe scoppiata per una lite per futili motivi. Entrambi i feriti sarebbero arrivati ubriachi in ospedale. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.