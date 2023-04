Terrore e scene da far west a Salerno: a Fratte una lite tra due uomini degenera, spari e traffico bloccato

Scene da far west lungo il pomeriggio di venerdì 28 aprile a Fratte, quartiere di Salerno dove un uomo, secondo quanto hanno raccontato da alcuni presenti, sarebbe stato ferito con il calcio di una pistola mentre stava entrando in un supermercato. L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato condotto d’urgenza in ospedale da un’ambulanza dell’Humanitas.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. In poco tempo i militari dell’Arma avrebbero fermato due uomini sospetti a Matierno, dove sono state eseguite anche una serie di perquisizioni.

Il traffico in zona è stato bloccato. In particolare è stato vietato di salire e scendere da Ogliara verso il capoluogo, in quanto i militari dell’Arma hanno fermato in strada la gazzella per svolgere le operazioni. Diversa gente del posto si è riversata in strada.

Spari in piazza Galdi

Come riferito da Ottopagine.it, il ferimento dell’uomo è avvenuto in piazza Galdi, nel cuore delle Fratte, al culmine di una discussione con un’altra persona. A un certo punto la lite è degenerata e sono stati esplosi almeno due colpi d’arma da fuoco in aria.

La persona ferita sarebbe poi stata colpita alla testa con il calcio della pistola. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino, hanno subito provveduto a delimitare la piazza con un nastro bianco e rosso per consentire lo svolgimento degli accertamenti.

Le indagini

I militari hanno effettuato tutti i rilievi, acquisendo testimonianze ed elementi utili per fare totale chiarezza su quanto avvenuto. Gli accertamenti potrebbero estendersi anche in altri quartieri della città per provare a ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.

Fonte foto: ANSA

Come poc’anzi accennato sono state fermate due persone sospette a Matierno. Una delle due è stata poi lasciata libero di tornare a casa.