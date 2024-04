SONDAGGIO - Matteo Salvini scarica Vannacci-Putin e manda messaggi a Meloni-Bossi: giusto che guidi la Lega?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Matteo Salvini cambia strategia. Dopo gli ultimi sondaggi, che l’hanno visto finire alle spalle di Antonio Tajani e Forza Italia, il leader della Lega prova a dare una svolta. Lo fa ospite di Francesca Fagnani nella trasmissione Belve su Rai 2, in cui di fatto scarica il generale Roberto Vannacci e l’accordo con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Non solo. Tende la mano a Umberto Bossi e cerca di riappacificarsi a Giorgia Meloni dopo settimane di guerra interna alla coalizione.

Repubblica parla anche di una soglia sotto la quale il ministro potrebbe dimettersi dalla guida del Carroccio. Consisterebbe nel 7%: oggi la Lega è all’8,1%, in flessione.

Quindi, se alle prossime elezioni Europee il partito non darà segnali di ripresa, l’esperienza di Matteo Salvini come segretario potrebbe finire in autunno, quando ci sarà l’attesissimo congresso.

L’attuale vicepremier è il numero uno della Lega dal 14 dicembre 2017, ossia dalla sua fondazione, come diretto discendente politico della LegaNord, di cui Salvini era diventato segretario federale il 15 dicembre 2013, dopo le dimissioni di Umberto Bossi.

La domanda che tanti militanti – ma non solo – si pongono adesso è se Matteo Salvini sia effettivamente ancora adatto a guidare il partito. Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).

