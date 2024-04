Matteo Salvini a Belve da Francesca Fagnani parla di Giorgia Meloni: "Gioca a burraco con la mia fidanzata"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Salvini sarà ospite in una puntata di Belve, il programma in onda su Rai2 condotto da Francesca Fagnani a suon di domande dirette e taglienti. C’è attesa per le dichiarazioni del leader della Lega e le anticipazioni non deludono. In un momento condivide di come Giorgia Meloni e la sua fidanzate si ritrovino ogni tanto per giocare a burraco.

Salvini a Belve: le anticipazioni

Torna su Rai2 lo show di Francesca Fagnani. Nella puntata di Belve saranno presenti Carla Bruni, Loredana Bertè e Matteo Salvini. L’appuntamento, molto atteso, è nella prima serata di Rai2.

Le anticipazioni delle interviste hanno già fatto il giro del web, creando interesse non solo per gli ospiti ma anche per le domande e gli argomenti. Non sfuggono all’interesse le confessioni di Matteo Salvini, leader della Lega e sottosegretario al governo Meloni.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini ospite a Belve, su Rai2

Le partite a burraco

Il rapporto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini è sempre stato indagato e fotografato, come quando in aula sono partiti i cori per far fare loro la pace. Nella puntata di Belve il leader della Lega conferma che i due stanno cercando di costruire un’amicizia.

Una conoscenza profonda, che li vede passare del tempo insieme anche dopo il lavoro. “Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata”, racconta. E continua dicendo che sono due faine e che odiano perdere.

Il ruolo di Vannacci

Fagnani è nota per le sue domande pruriginose ed era prevedibile un confronto sul generale Vannacci, che ha incassato diverse ondate di critiche (e indagini nei suoi confronti) negli ultimi mesi. La Lega, che si è legata sempre di più alla figura dell’uomo in divisa con le idee decise e controverse (per l’opinione pubblica), è finita a sua volta attenzionata.

Sulla candidatura del generale alle europee Salvini risponde che ci stanno ragionando, ma non tutti sono d’accordo. Alla domanda di Fagnani sull’opinione in merito alle persone omosessuali, il leader della Lega risponde che non crede, come Vannacci, che siano anormali (ha fatto discutere la frase sulla ‘conversione’ del figlio se fosse omosessuale). “Infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero, ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata delle persone”, aggiunge.

Il futuro nella Lega

Il ruolo di Salvini come leader della Lega non è mai stato così a rischio come in questo momento. In merito alle voci che lo vogliono ormai messo all’angolo, il viceministro afferma di “avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo”. Ci sono però persone capaci che potrebbero prendere il suo posto. “L’ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona”, conferma, ma al momento nessun altro si è proposto.

Infine arriva una domanda su Umberto Bossi e Matteo Salvini confessa che non lo sente da molto, anzi “da troppo e di questo mi dispiaccio. È una delle mie colpe”.