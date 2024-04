Carla Bruni a Belve contro la sorella Valeria Bruni Tedeschi ospite di Francesca Fagnani: dall'alcol a Sarkozy

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Carla Bruni a Belve. Nel programma di Francesca Fagnani l’ex modella attacca la sorella Valeria Bruni Tedeschi, regista accusata di averla rappresentato in maniera non veritiera nel film ‘I Villegianti’.

Carla Bruni contro la sorella Valeria Bruni Tedeschi: “mi sento usata”

Carla Bruni ha parlato alla trasmissione belve, condotta da Francesca Fagnani e che andrà in onda la sera di martedì 2 aprile su Rai 2. Nell’intervista, l’ex top model e premiere dame di Francia ha attaccato la sorella, la regista Valeria Bruni Tedeschi.”

“Mi sento usata, non rappresentata. Fa solo film ispirati alla mia famiglia, mi sono vista come una ubriacona” ha esordito Carla Bruni parlando de ‘I Villeggianti’, pellicola del 2018 diretta proprio dalla sorella.

Fonte foto: Ansa Carla Bruni con il marito Nicolas Sarkozy

“Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?” ha poi concluso sull’argomento l’ex modella, accusando la sorella di non aver tenuto conto della sua sensibilità durante la scrittura del film

I problemi con l’alcol

Bruni ha poi parlato anche del suo rapporto con l’alcol, che è alla base del problema di rappresentazione sorto nel film diretto dalla sorella Valeria Bruni Tedeschi.

“Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite. L’alcol è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con me” ha detto l’ex premiere dame di Francia, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani.

La relazione con Sarkozy

Una lunga parte dell’intervista a Carla Bruni alla trasmissione Belve è incentrata sul ruolo dell’ex modella come moglie di Nicolas Sarcozy mentre questi era presidente della Francia tra il 2007 e il 2012.

“Era un ruolo interessante, un’occasione unica…certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito. Pregavo perché Nicolas non venisse rieletto. Adesso che il mandato è finito tra noi va molto meglio” ha detto Carla Bruni.

In conclusione, Francesca Fagnani ha chiesto alla ex modella del suo rapporto con il suo essere figlia illegittima: “L’adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell’amore. Lo sopporterei anche nella mia relazione se fosse solo fisico. Se fosse sentimentale no” ha concluso l’ex premier dame di Francia.