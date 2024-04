Loredana Bertè a Belve sulla relazione con Bjorn Borg e la dipendenza dalla cocaina del tennista

“L’ho gonfiato di botte”, questa la confessione di Loredana Bertè a ‘Belve‘, il format condotto da Francesca Fagnani alla quale ha raccontato la relazione tormentata con il campione di tennis Bjorn Borg e della sua dipendenza dalla cocaina. Una cantautrice senza filtri, quella che vedremo su Rai 2 il 2 aprile per la nuova stagione del talk. Non mancano i momenti in cui la voce de ‘Il mare d’inverno’ ricorda la sorella Mia Martini, e il tormento per quelle telefonate alle quali non diede mai risposta.

Loredana Bertè a ruota libera con Francesca Fagnani

Loredana Bertè è un manuale di sopravvivenza: le tensioni in famiglia, le relazioni turbolente, la morte della sorella e una carriera spesso ostacolata dai problemi personali. La sua storia è lei stessa, che con fierezza si racconta a Francesca Fagnani nella nuova puntata di ‘Belve’.

Tra i punti fermi della sua storia c’è senz’altro l’amicizia con Renato Zero. Un rapporto nato negli anni ’70, quando entrambi esplosero come bombe dopo ‘Sei bellissima’ e ‘Mi vendo’, portando sui palchi italiani e nella televisione la loro rivoluzione sociale e sessuale.

Fonte foto: ANSA Loredana Bertè a ruota libera con Francesca Fagnani a ‘Belve’: la cantante ha raccontato il matrimonio tormentato con Bjorn Borg e della dipendenza dell’ex marito dalla cocaina

Eppure qualche anno dopo il loro rapporto si incrinò con rivendicazioni di diritti e accuse reciproche. Una rottura della quale Loredana Bertè è ancora dispiaciuta, per questo Francesca Fagnani le chiede se spera in un riavvicinamento. “Dipende tutto da lui”, risponde l’artista.

I fan dei due artisti non negano che rivederli insieme su un palco sarebbe un sogno. Il tempo ammorbidirà gli spigoli che entrambi hanno eretto a propria difesa?

Bjorn Borg e la dipendenza dalla cocaina

Bjorn Borg e Loredana Bertè si amarono dal 1989 – anno in cui si sposarono – fino al divorzio, ottenuto nel 1992. Il loro fu un amore intenso e tormentato: il campione di tennis svedese, infatti, aveva un problema con la cocaina che la cantante non condivideva affatto. “Preferiva la cocaina a me, e io questo non lo potevo accettare”, rivela la cantautrice a ‘Belve’.

Soprattutto, l’artista racconta un aneddoto: durante un soggiorno in Florida, Borg chiamò il servizio in camera e chiese “two bi**hes, very bi**es”. Nella loro accomodation arrivarono due donne vestite in pelle e con in mano delle fruste. Loredana Bertè gli chiese spiegazioni, lui le rispose che entrambi avrebbero dovuto salire di livello. “Io ho chiesto: ‘Fare sesso con queste?’ L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”, racconta la cantante.

Il ricordo della sorella Mia Martini

Sono passati 29 anni da quel 12 maggio 1995, eppure Loredana Bertè ancora non si dà pace. Chi ha memoria ricorderà che Mimì Bertè fu trovata cadavere il 14 maggio di quell’anno nel suo appartamento di Cardano al Campo, in provincia di Varese. Sulla testa aveva ancora le cuffie di un mangianastri portatile e un braccio proteso verso il telefono.

Loredana Bertè si sofferma su questo dettaglio: “Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. me ne pento amaramente, perché non posso rimediare”. Si apre così, quindi, il nuovo ciclo di ‘Belve’. Il 9 aprile è attesa la puntata in cui Francesca Fagnani intervisterà Fedez dopo le notizie sulla separazione dalla moglie Chiara Ferragni.