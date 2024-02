Sindaco New York contro TikTok, Facebook e Instagram fa causa ai social: "Danni a salute mentale dei ragazzi"

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Causa della città di New York contro i colossi Big Tech che gestiscono le piattaforme social come TikTok, Facebook e Instagram. Motivo? Secondo il sindaco Eric Adams, causerebbero danni alla salute mentale di bambini e giovani.

La causa intentata dalla Grande Mela

Secondo quanto riferito dai media americani, la città di New York ha intentato una battaglia legale contro cinque grandi piattaforme di social media, accusandole di alimentare una crisi di salute mentale tra i giovani.

Nel mirino della Grande Mela ci sono TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat e YouTube.

La battaglia del sindaco Adams

Il sindaco Eric Adams afferma di voler recuperare i 100 milioni di dollari che la città spende ogni anno per la crisi della salute mentale.

YouTube, TikTok e Meta – la società che possiede Facebook e Instagram – affermano altresì di avere gli strumenti per salvaguardare il benessere degli adolescenti.

Nell’ultimo decennio, ha accusato il sindaco Adams, “abbiamo visto quanto il mondo online possa creare dipendenza, esponendo i nostri figli a un flusso ininterrotto di contenuti dannosi e alimentando la crisi nazionale della salute mentale dei giovani”, ha dichiarato il sindaco Adams.

Duro affondo del sindaco Adams contro le piattaforme social

“La nostra città è costruita sull’innovazione e sulla tecnologia, ma molte piattaforme di social media finiscono per mettere in pericolo la salute mentale dei nostri figli, promuovendo la dipendenza e incoraggiando comportamenti non sicuri” ha rimarcato Adams.

La difesa delle società

“TikTok dispone di salvaguardie per supportare il benessere degli adolescenti, tra cui funzioni limitate all’età, controlli parentali, un limite di tempo automatico di 60 minuti per gli utenti sotto i 18 anni e altro ancora” ha dichiarato un portavoce di TikTok alla Cbs di New York.

“Collaboriamo regolarmente con esperti per comprendere le migliori pratiche emergenti e continueremo a lavorare per mantenere la nostra comunità al sicuro affrontando le sfide del settore” ha aggiunto.

Dello stesso avviso anche Meta (Facebook): “Vogliamo che gli adolescenti abbiano esperienze online sicure e adatte alla loro età, e abbiamo oltre 30 strumenti e funzioni per supportare loro e i loro genitori” ha sottolineato Meta in una nota.

“Abbiamo trascorso un decennio a lavorare su questi temi e ad assumere persone che hanno dedicato la loro carriera a mantenere i giovani sicuri e supportati online”, ha dichiarato Meta.

“Snapchat è stato intenzionalmente progettato per essere diverso dai social media tradizionali, con l’obiettivo di aiutare gli Snapchatter a comunicare con i loro amici più stretti” ha sottolineato un portavoce della piattaforma Snapchat.

“Anche se avremo sempre più lavoro da fare, siamo convinti del ruolo che Snapchat svolge nell’aiutare gli amici più stretti a sentirsi connessi, felici e pronti ad affrontare le numerose sfide dell’adolescenza”, ha poi aggiunto il portavoce.