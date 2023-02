Incidente di Peter Ace, su Tik Tok la fake news sulla morte dell'influencer: arriva la sua risposta sui social

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ore dopo che la notizia della sua presunta morte ha fatto il giro del web, l’influencer Peter Ace è stato costretto a postare un video sui suoi canali social per smentire la bufala, dimostrando a tutti di essere ancora in vita. Il 19enne tiktoker è intervenuto per fermare i numero video falsi rimbalzati sulle piattaforme che riportavano la fake news sulla sua scomparsa in seguito a un incidente.

La fake news sulla morte di Peter Ace

Come riportato dal sito di debunking Bufale. net, nel corso delle ultime ore diversi utenti hanno dato per certa la morte di Peter Ace in un presunto incidente a Torino. La fake news è stata rilanciata anche tramite un video artefatto di un’edizione del Tg1, nella quale viene lanciata una notizia riguardo a un giovane che ha perso la vita proprio in un incidente stradale. È lo stesso tiktoker a spiegare che in realtà si trattava di un altro ragazzo.

“Sono morto per 24 ore?” si chiede sarcasticamente l’influencer nel suo post, “nelle ultime ore stanno uscendo tantissimi video che mi ritraggono morto” spiega mostrando le immagini montate sull’edizione del Tg1, alla fine delle quali si vede una sua foto in ospedale.

La risposta di Peter Ace

“Immaginate di svegliarvi, aprire Tik Tok e vedere che tutta Italia pensa che sei morto” dice ancora Peter Ace, “mi sono arrivati migliaia di messaggi e chiamate, non solo a me, ma anche a mia madre, e potete immaginare che non è il massimo”.

“L’immagine in ospedale che avete visto tutti in realtà è di tre mesi fa” spiega il tiktoker, raccontando come non sia stata per lui una bella esperienza e facendo appello che non accada mai più.

Chi è Peter Ace

Il 19enne romano conosciuto con il nickname di Peter Ace, è un tiktoker e youtuber da milioni di follower. Il suo debutto su Youtube risale al 2015 ma l’influencer non ha mai reso noti in questi anni molti dettagli sulla sua vita privata.