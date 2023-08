Si schianta con la bici contro un albero a Corridonia: morto 16enne, dinamica al vaglio della polizia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia tra le strade del Maceratese dove un 16enne di origini pachistane ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero con la sua bicicletta. È successo a Corridonia e la vittima è il giovanissimo Saifullah Ejaz.

Con la bici contro l’albero

Il grave incidente è avvenuto nella giornata di mercoledì 9 agosto 2023, poco dopo le 16. Saifullah, secondo quanto raccontato dalle testate locali, si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro l’albero.

Attorno alle 16.15 è giunta la chiamata al 118 da parte di una donna che ha trovato il giovane a terra vicino l’albero. Immediati i soccorsi, ma dopo la corsa in ospedale per il 16enne non c’è stato nulla da fare.

Dinamica al vaglio

Da chiarire cosa può aver provocato il grave incidente in cui è morto il ragazzo. Secondo quanto trapela sembra che il 16enne fosse uscito in compagnia di alcuni amici poco prima, ma nel percorso in bicicletta sarebbe rimasto l’ultimo.

Attardato rispetto agli altri, avrebbe quindi tentato di accelerare, ma una pedalata di troppo potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo con il violento schianto contro l’albero. La dinamica è comunque al vaglio delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, nella zona industriale del paese marchigiano, per i rilievi del caso.

Il dolore della comunità

Appresa la notizia, tutta la comunità di Corridonia si è detta addolorata per la perdita di Saifullah Ejaz. A scrivere un messaggio di cordoglio sui social ci ha pensato Giuliana Giampaoli, prima cittadina del paese in provincia di Macerata.

“Oggi è un giorno buio, triste e doloroso. Quando si spezza una giovane vita, nel pieno della speranza di un futuro ricco di promesse, la ragione fa fatica a darsi pace” ha scritto la sindaca di Corridonia. Poi ha aggiunto: “In un momento così tragico esprimo dal profondo del cuore, a nome mio, dell’amministrazione, di tutta la comunità, dal primo all’ultimo dei cittadini, il cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, a tutti gli amici e ai compagni di scuola dell’IPSIA”.