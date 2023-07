Morto travolto da un'auto mentre era in bicicletta a Nettuno vicino Roma: conducente trasportato in ospedale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente stradale nella notte a Nettuno, sul litorale romano. Un uomo di 47 anni è morto in seguito ad uno scontro con un’auto. Per l’uomo, che viaggiava in bicicletta, non c’è stato niente da fare. Soccorso e trasportato in ospedale il giovane alla guida della vettura.

Incidente a Nettuno

La tragedia si è consumata nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio, verso l’una, sul lungomare di Nettuno, in provincia di Roma.

Secondo quanto riporta LaPresse, per cause ancora in corso di accertamento il ciclista è stato violentemente tamponato da un’auto, una Smart Coupè guidata da un 18enne, in via Riviera Guido Egidi.

Morto un 47enne

Ad avere la peggio nell’incidente è stato il 47enne in sella alla bici, sbalzato sull’asfalto dopo il violento urto. Per lui non c’è stato niente da fare, i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, originario di Napoli.

Ferito invece il 18enne alla guida dell’auto, che si è fermato a prestare soccorso al ciclista: il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio per accertamenti. Con lui a bordo della Smart viaggiava un coetaneo.

Le indagini

La salma della vittima è stata trasportata all’obitorio dell’Istituto di Medicina legale di Tor Vergata, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’incidente indaga la procura di Velletri, i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Anzio. Come da prassi, il 18enne alla guida dell’auto è stato sottoposto ai test per alcol e droga.