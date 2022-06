Si laurea nel Metaverso all'Università di Torino con il suo avatar: cosa significa

Si terrà domani, venerdì 1° luglio, la prima discussione di laurea nel Metaverso. Teatro di questa innovazione sarà l’Università degli Studi di Torino, nello specifico il Dipartimento Culture, Politica e Società che nominerà il candidato Edoardo Di Pietro dottore in Comunicazione, Ict e Media.

Laurea nel Metaverso: cosa significa

Letteralmente, lo studente di Colle Val D’Elsa (Siena) si presenterà al Campus Einaudi di Torino con due versioni del suo percorso.

Edoardo Di Pietro presenta una tesi dal titolo “Tra presente e futuro: l’impatto del Metaverso sulla società. Analisi e applicazioni con il caso studio ‘Tembo su Minecraft'”.

La prima versione, quella canonica, si strutturerà come la consueta discussione della tesi di fronte al suo relatore Michele Cornetto e alla commissione.

La seconda, quella che crea il punto di rottura nel mondo dell’Università, è quella virtuale. Il candidato, infatti, esporrà l’elaborato in un mondo virtuale che finora è stato battuto solamente dal mondo dell’entertainment.

Edoardo, quindi, sarà presente sia in carne ed ossa di fronte alla commissione che in formato avatar nel Metaverso per mostrare l’elaborato.

Fonte foto: 123RF Il Metaverso è una realtà virtuale in costante sviluppo

In questo modo lo studente e il suo relatore dimostrano in quale modo le più avanzate tecnologie hardware e software possano arricchire il mondo digitale, che diventa una risorsa per il mondo accademico, l’entertainment e il business.

La versione virtuale dell’elaborato si chiuderà con l’esempio del progetto Tembo di Minecraft. L’azienda Tembo, infatti, nel 2020 aveva rimediato al grande lockdown globale organizzando una festa per gli utenti su Minecraft.

Cos’è il Metaverso

Se ne parla tanto, ma ancora si ignora il significato. Il Metaverso è una realtà virtuale. Per intenderci, chiunque ha sentito parlare di Second Life, un mondo virtuale parallelo nel quale chiunque può intrattenere relazioni, svolgere attività e addirittura effettuare acquisti.

Il Metaverso è una sorta di passo avanti: il mondo virtuale si arricchisce con attività e business, dove i brand più famosi e prestigiosi a livello globale – Nike, per esempio – già stanno pensando a strategie di marketing.

Nel Metaverso sarà possibile svolgere attività, visitare luoghi e persone senza spostarsi dal proprio device.

Per accedervi bisogna visitare la piattaforma Home Horizon, che sarebbe la home dei dispositivi Oculus. Il Metaverso è ancora in costante evoluzione e progettazione, per questo il giovane Edoardo Di Pietro e il suo relatore hanno pensato di aggiungere l’apporto accademico in uno dei terreni più esplorati e ancora troppo poco battuti degli ultimi anni.

Lo studente: “Sono emozionato”

Il primato sarà dunque non solo dell’Università degli Studi di Torino, ma anche dello stesso Edoardo Di Pietro. Lo studente dichiara: “Quando sei il primo a fare una cosa, sei il precursore di tutto ciò che verrà dopo di te. Quindi hai delle responsabilità enormi. Insomma: diventi uno standard del futuro”.

Soddisfazione anche dal suo relatore, Michele Cornetto, docente di Social Media Management: “L’idea nasce circa un anno e mezzo fa: un primo esperimento sviluppato su Minecraft per la festa di Natale di fine anno per ovviare al Covid”.

“Da allora – racconta Cornetto – ho iniziato a pensare di proporre questo argomento anche agli studenti che mi chiedevano progetti di tesi. Quella di Edoardo va in questa direzione: è un primo tassello, esplorativo, per capire quali e quante prospettive ci saranno per il futuro”.

Il presidente del corso, Luciano Paccagnella, aggiunge: “Quello che cerchiamo di fare quindi è coltivare la curiosità scientifica e la creatività dei nostri studenti e questa tesi va in questa direzione”.