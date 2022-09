Scopre di essere incinta in discoteca durante il travaglio: il video della 20enne virale su Tik Tok

Non sapeva di essere incinta fino al giorno in cui è entrata in travaglio. La presa di coscienza è però arrivata nel momento forse meno opportuno, quando Vivian Wise Ruizvelasco, 20enne messicana, era appena fuori dalla discoteca.

È successo circa 10 mesi fa: inizia così la storia di Matías, il figlio Vivian, giunto inaspettato. La madre ha raccontato di non essersi accorta di essere in dolce attesa: ha continuato a vivere la sua vita come se nulla fosse, frequentando amici e passando del tempo con il suo fidanzato, Tonatiuh González.

Nei nove mesi la ragazza ha anche bevuto e fatto esercizio fisico.

Questo almeno fino a quando un dolore allo stomaco e all’anca non ha portato alla presa di coscienza: in ospedale i medici hanno avvisato la neomamma che stava partorendo. La preoccupazione di Vivian (e del suo ragazzo) era come pagare le spese mediche. Adesso, ha raccontato la ragazza, è però felice di aver avuto un figlio.

La storia dell’inconsapevole neomamma ha fatto il giro di Tik Tok, arrivando a toccare i 16,9 milioni di visualizzazioni.

“Ho scoperto di essere incinta quando ero già in travaglio. Immediatamente, sono andata in shock per molte ragioni, come chiedermi se il bambino stesse bene e cosa avrei fatto con lui. Mi preoccupavo per tutto ciò che dovevo comprare e in quel momento il mio mondo è andato in pezzi”. Sono state queste le dichiarazioni della 20enne.

“All’inizio è stato molto difficile per me – ha continuato – perché non avevo esperienza o rapporti con i bambini, ma con il tempo ho iniziato ad adattarmi. Il fatto che devo insegnargli come essere nella vita è molto bello e sta già andando all’asilo nido, oltre ad essere felice”.

“È mio figlio, il mio partner e l’amore della mia vita: è onestamente la cosa migliore e più improvvisa che mi sarebbe potuta accadere”.