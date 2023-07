Scontro tra scooter e bici elettrica a Viareggio, feriti due ragazzi: entrambi in ospedale in codice rosso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente a Viareggio. Due giovani che viaggiavano su una bicicletta elettrica si sono scontrati contro una moto. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso per un forte trauma cranico dovuto alla caduta.

La dinamica dell’incidente

Nella mattinata di martedì 4 luglio, attorno alle 11:35 è avvenuto un grave incidente nei pressi della scuola di nautica in Darsena, nella città di Viareggio, che ha coinvolto due giovani fidanzati.

Un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 20 sono rimasti feriti in maniera grave a causa dell’impatto con una moto, che li ha sbalzati dalla bicicletta elettrica sulla quale stavano viaggiando.

Fonte foto: Tuttocittà La Darsena di Viareggio, dove è avvenuto l’incidente

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 e le autorità, che hanno chiuso via dei Pescatori, dove è avvenuto il sinistro, per i rilievi di rito.

Secondo le prime ricostruzioni, i due si stavano recando al mare per passare la giornata, mentre l’uomo in moto usciva dal proprio posto di lavoro.

I numeri degli incidenti stradali in Italia

Pur essendo migliorata negli anni, la situazione degli incidenti stradali in Italia rimane molto grave. Nella prima metà di questo 2023, nei soli fine settimana, sono morte sulle strade circa 600 persone.

Le vittime principali delle auto sono i giovani tra i 15 e i 24 anni. In questa fascia di età infatti gli incidenti stradali sono la prima causa di morte in assoluto.

Di gran lunga, il motivo per cui i sinistri accadono è l’alta velocità. Spesso sulle strade larghe in città, ma anche sulle statali fuori dai centri urbani, gli automobilisti non hanno incentivi a rispettare i limiti.

L’esperimento di Bologna, che ha posto il massimo di andatura a 30 chilometri orari nel centro del capoluogo bolognese, è volto anche a ridurre i morti e i feriti specialmente tra i pedoni e i ciclisti.

Le condizioni dei due ragazzi

Entrambi i ragazzi sbalzati dalla loro bici elettrica a Viareggio hanno riportato, secondo quanto scritto dal sito internet del quotidiano ‘La Nazione’, un trauma cranico grave.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Cisanello in elicottero, mentre il ragazzo è stato accompagnato fino a quello di Pisa in ambulanza, entrambi in codice rosso.