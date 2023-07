Un morto nell'incidente sulla SS33 del Sempione: scontro tra auto e tir tra Villadossola e Domodossola

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un uomo è morto nel tragico incidente avvenuto nella mattinata del 4 luglio su SS33 del Sempione. Tra Villadossola e Domodossola un’auto e un tir si sono scontrati in un violento frontale. L’uomo, rimasto a lungo incastrato tra le lamiere prima di essere trasportato d’urgenza con codice rosso in ospedale, è deceduto. Ancora in corso di accertamento le dinamiche dei fatti e le responsabilità.

Incidente su SS33 del Sempione

Mattina dura per le autostrade italiane, dopo il tir avvolto dalle fiamme che ha bloccato la strada verso la Francia, è avvenuto l’ennesimo violento scontro frontale tra un’auto e un tir. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 del mattino, sulla strada SS33 del Sempione, tra Villadossola e Domodossola. Precisamente i chilometri coinvolti sono 120+440, nei presi dello svincolo per Domodossola.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola per le operazioni di estrazione dell’uomo rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. La polizia è invece intervenuta per bloccare il traffico in entrambe le direzioni e deviare il percorso su arterie secondarie.

Le dinamiche dell’incidente

In orario lavorativo, verso le 8 del mattino, un’auto si è schiantata contro un tir, un mezzo pesante da cava, che viaggiava in direzione opposta di marcia. Le dinamiche dell’incidente sono ancora poco chiare e sono in corso le valutazioni del caso per dichiarare il responsabile dell’incidente.

L’auto è rimasta gravemente danneggiata dallo scontro contro il mezzo di grandi dimensioni. Sembra infatti che i due veicoli siano rimasti coinvolti in un violento frontale, dal quale l’uomo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento.

Il decesso in ospedale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e il personale sanitario. I resti dell’auto non hanno facilitato l’estrazione del corpo e i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire tagliando via parte delle lamiere.

L’uomo, estratto vivo, è stato trasporto in elitrasporto presso l’ospedale maggiore di Novara. La corsa non è però bastata per salvare la vita dell’uomo. Dopo alcune ore in codice rosso i medici hanno confermato l’ora del decesso.