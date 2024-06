Incidente stradale sulla A7 a Binasco vicino Milano, 7 feriti di cui 2 bambini nel tamponamento tra auto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un violento incidente si è verificato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno lungo l’autostrada A7, all’altezza di Binasco in provincia di Milano. Due auto, per cause ancora da accertare, sono state protagoniste di un tamponamento che ha provocato sette feriti, tra cui due bambini trasportati in ospedale in gravi condizioni.

Incidente sulla A7 vicino Binasco a Milano

L’incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, attorno a mezzanotte e mezza. Per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero tamponate lungo il tratto che collega Milano a Genova.

All’altezza di Binasco, nella provincia Milanese, le due vetture sono entrate in contatto. Su un’auto viaggiavano in cinque, sull’altra due persone.

L'incidente è avvenuto fuori dalla barriera ovest di Milano

Sette feriti, due bambini gravi

Il bilancio del sinistro è di sette feriti, tutti in condizioni serie.

Sull’auto da cinque viaggiava una famiglia, con due bambini. I piccoli, di 3 e 5 anni, sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto si apprende, entrambi sarebbero in gravi condizioni.

Il bimbo di 3 anni, riferisce ANSA, è stato trasportato in codice giallo in elicottero all’ospedale di Bergamo.

Anche la sorellina di 5 anni è stata condotta in ospedale per le cure del caso.

Gli altri feriti, tra i quali anche i genitori dei piccoli, sono stati distribuiti fra i Pronto Soccorso di Milano e Pavia.