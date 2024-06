Anticiclone africano ma anche grandine e pioggia secondo le previsioni meteo: Italia divisa, allarme temporali

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Anticiclone africano e caldo, ma anche pioggia e grandine. L’instabilità continua a regnare sovrana sull’Italia, spaccata dal maltempo al Nord e l’afa al Sud. Nell’ultimo weekend di giugno si assisterà a un aumento delle temperature in tutto il Paese, anche se da sabato 29 giugno il Nord Ovest dovrebbe essere oggetto di rovesci intensi. Colonnina di mercurio che potrebbe superare addirittura i 40 gradi in Puglia e in Sicilia. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana.

Allerta meteo arancione in Lombardia venerdì 28 giugno

La Protezione Civile, nel suo bollettino, diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di venerdì 28 giugno.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio idraulico nella zona della Bassa pianura orientale, in Lombardia.

Allerta meteo gialla in 2 regioni

Diramata anche un’allerta meteo gialla in 2 regioni, per rischio idraulico:

Emilia-Romagna : Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese;

: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Ondate di calore e bollino rosso

Il Ministero della Salute ha diramato i bollettini di 27 città con i livelli di allerta caldo.

Non mancano le città con bollino rosso, a causa dell’anticiclone africano.

Ecco, nel dettaglio, le temperature nel weekend.

Venerdì 28 giugno

Ancona: 28 gradi

28 gradi Bari: 34 gradi

34 gradi Bologna: 31 gradi

31 gradi Bolzano: 30 gradi

30 gradi Brescia: 30 gradi

30 gradi Cagliari: 28 gradi

28 gradi Campobasso: 26 gradi

26 gradi Catania: 32 gradi

32 gradi Civitavecchia: 28 gradi

28 gradi Firenze: 30 gradi

30 gradi Frosinone: 30 gradi

30 gradi Genova: 25 gradi

25 gradi Latina: 31 gradi

31 gradi Messina: 28 gradi

28 gradi Milano: 31 gradi

31 gradi Napoli: 29 gradi

29 gradi Palermo: 30 gradi

30 gradi Perugia: 28 gradi

28 gradi Pescara: 31 gradi

31 gradi Reggio Calabria: 32 gradi

32 gradi Rieti: 26 gradi

26 gradi Roma: 30 gradi

30 gradi Torino: 31 gradi

31 gradi Trieste: 29 gradi

29 gradi Venezia: 31 gradi

31 gradi Verona: 30 gradi

30 gradi Viterbo: 29 gradi

Sabato 29 giugno

Ancona: 31 gradi

31 gradi Bari: 34 gradi

34 gradi Bologna: 34 gradi

34 gradi Bolzano: 32 gradi

32 gradi Brescia: 33 gradi

33 gradi Cagliari: 30 gradi

30 gradi Campobasso: 29 gradi

29 gradi Catania: 35 gradi

35 gradi Civitavecchia: 30 gradi

30 gradi Firenze: 35 gradi

35 gradi Frosinone: 34 gradi

34 gradi Genova: 27 gradi

27 gradi Latina: 35 gradi

35 gradi Messina: 30 gradi

30 gradi Milano: 35 gradi

35 gradi Napoli: 34 gradi

34 gradi Palermo: 33 gradi

33 gradi Perugia: 32 gradi

32 gradi Pescara: 33 gradi

33 gradi Reggio Calabria: 33 gradi

33 gradi Rieti: 32 gradi

32 gradi Roma: 34 gradi

34 gradi Torino: 32 gradi

32 gradi Trieste: 33 gradi

33 gradi Venezia: 32 gradi

32 gradi Verona: 35 gradi

35 gradi Viterbo: 34 gradi

Domenica 30 giugno

Ancona: 34 gradi

34 gradi Bari: 35 gradi

35 gradi Bologna: 36 gradi

36 gradi Bolzano: 33 gradi

33 gradi Brescia: 35 gradi

35 gradi Cagliari: 31 gradi

31 gradi Campobasso: 32 gradi

32 gradi Catania: 36 gradi

36 gradi Civitavecchia: 34 gradi

34 gradi Firenze: 38 gradi

38 gradi Frosinone: 37 gradi

37 gradi Genova: 31 gradi

31 gradi Latina: 36 gradi

36 gradi Messina: 34 gradi

34 gradi Milano: 35 gradi

35 gradi Napoli: 35 gradi

35 gradi Palermo: 36 gradi

36 gradi Perugia: 34 gradi

34 gradi Pescara: 35 gradi

35 gradi Reggio Calabria: 34 gradi

34 gradi Rieti: 35 gradi

35 gradi Roma: 36 gradi

36 gradi Torino: 32 gradi

32 gradi Trieste: 35 gradi

35 gradi Venezia: 34 gradi

34 gradi Verona: 36 gradi

36 gradi Viterbo: 36 gradi

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 21 giugno

Nord: soleggiato su litorali e pianure, un po’ di variabilità su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco o temporale nel pomeriggio. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi;

soleggiato su litorali e pianure, un po’ di variabilità su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco o temporale nel pomeriggio. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi; Centro: tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, poche nubi a evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 34 gradi;

tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, poche nubi a evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 34 gradi; Sud: condizioni stabili e generalmente soleggiate su tutte le regioni, isolate nubi diurne sui rilievi della Calabria. Temperature in aumento, massime tra 33 e 37 gradi.

Sabato 22 giugno

Nord : soleggiato al mattino salvo disturbi sulle Alpi occidentali, tra pomeriggio e sera forti temporali in Piemonte in estensione entro fine giornata alla Lombardia. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi;

: soleggiato al mattino salvo disturbi sulle Alpi occidentali, tra pomeriggio e sera forti temporali in Piemonte in estensione entro fine giornata alla Lombardia. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi; Centro: stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, qualche velatura in arrivo da ovest. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi;

stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, qualche velatura in arrivo da ovest. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi; Sud: stabile e generalmente soleggiate su tutte le regioni, soltanto qualche velatura in arrivo sulle isole maggiori. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi.

Domenica 23 giugno

Nord: variabilità su Alpi, Prealpi e Liguria con qualche piovasco, specie sull’arco alpino al pomeriggio. Più soleggiato sui settori di pianura e litorali orientali. Temperature in calo, massime tra 26 e 31 gradi;

variabilità su Alpi, Prealpi e Liguria con qualche piovasco, specie sull’arco alpino al pomeriggio. Più soleggiato sui settori di pianura e litorali orientali. Temperature in calo, massime tra 26 e 31 gradi; Centro: stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni con pochi disturbi nuvolosi sull’alta Toscana. Temperature in calo, massime tra 31 e 35 gradi;

stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni con pochi disturbi nuvolosi sull’alta Toscana. Temperature in calo, massime tra 31 e 35 gradi; Sud: stabile e generalmente soleggiate su tutte le regioni con qualche innocua velatura di passaggio. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 35 e 40 37 gradi.