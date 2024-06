Danneggia 100 auto a Biella perché "arrabbiato con il mondo", arrestato un 49enne: circolava con un coltello

Si diceva “arrabbiato con il mondo”, per questo per più notti un 49enne di Biella si è impegnato per danneggiare circa 100 auto. Con sé portava sempre un coltello e un cellulare, quest’ultimo per illuminare le vetture parcheggiate. I residenti, esasperati, avevano addirittura organizzato delle ronde per cogliere il vandalo sul fatto. Poi il lieto fine: con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a fermare l’uomo mentre si accingeva a compiere i suoi atti. Ora il 49enne si trova agli arresti domiciliari.

Danneggia 100 auto a Biella

Per giorni un uomo, un 49enne residente a Biella, si aggirava di notte nei pressi di piazza XXV aprile con un coltello e un cellulare in modalità torcia. Mentre i residenti riposavano si accaniva sulle auto parcheggiate, con particolare interesse per pneumatici e fiancate, per poi svanire nel nulla e ritornare a colpire la notte successiva.

L’uomo era solito uscire con il volto occultato in un cappuccio. Visti i ripetuti episodi, i carabinieri e la polizia locale avevano iniziato a sorvegliare l’area in borghese. Altri cittadini avevano preso l’iniziativa di organizzare delle ronde per fermare il vandalo incattivito.

Gli appostamenti e la collaborazione dei cittadini, quindi, hanno dato i loro frutti. Le forze dell’ordine attendevano di poterlo cogliere in flagranza di reato, e così è stato.

All’1:30 del mattino di sabato 29 giugno, nei pressi di piazza XXV aprile, i carabinieri e la polizia locale hanno individuato il presunto responsabile mentre vagava con il cappuccio tirato su, un coltello e il cellulare. I cittadini avevano chiamato il 112, attirati dallo scoppio di una gomma squartata dall’uomo.

Arrestato un 49enne: “Sono arrabbiato con il mondo”

Una volta fermato dai carabinieri, il 49enne ha giustificato le sue gesta dicendosi “arrabbiato con il mondo ostile in cui viviamo”. Ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura di Biella, inoltre, è stato messo agli arresti domiciliari. Oltre alla sua dichiarata rabbia contro il mondo, secondo ‘Il Torinese’ e ‘Il Fatto Nisseno’, ci sarebbe anche la paura per una presunta grave malattia.

Le parole dell’assessore

Sulla sua pagina Facebook Giacomo Moscarola, Assessore allo sport, Pnrr e Polizia Locale del Comune di Biella, ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro lavoro. Le sue parole:

Sono particolarmente fiero di essere l’Assessore di un così valido comando di Polizia Locale che negli anni ha fatto passi da gigante grazie anche al mio contributo, ma soprattutto grazie al contributo di tanti agenti e ufficiali che mettono il bene comune e la nostra sicurezza davanti ad ogni cosa, anche anteponendoli alla loro vita privata.