Elly Schlein contro Giorgia Meloni sull'inchiesta Fanpage dal Pride a Milano: "Attacco alla libertà di stampa"

Elly Schlein replica alle dichiarazioni rilasciate da Giorgia Meloni dopo l’inchiesta ‘Gioventù Meloniana’ pubblicata da Fanpage per evidenziare le sfumature neofasciste presenti all’interno di Gioventù Nazionale, la sezione giovanile di Fratelli d’Italia, ovvero il partito di cui la Presidente del Consiglio è segretaria.

Lo fa, la segretaria del Partito Democratico, mentre si trova al Pride di Milano. Raggiunta dai giornalisti, dichiara: “Incredibile che la Presidente del Consiglio non abbia cacciato queste persone”. A tal proposito, Elly Schlein fa notare che con le sue dichiarazioni Giorgia Meloni avrebbe “colto l’occasione per un nuovo attacco molto forte alla libertà di stampa e alla libertà delle giornaliste e giornalisti”.

Giorgia Meloni, infatti, nel rispondere alle domande sull’inchiesta Fanpage ha sottolineato che “chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici” non troverebbe casa in Fratelli d’Italia, ma allo stesso tempo ha attaccato la redazione e ha parlato di “metodi che usavano i regimi“. Per questo Meloni ha fatto appello al Presidente della Repubblica per sapere se il lavoro di ‘Fanpage’ sia consentito.

“È come se avesse detto che sarebbe stato meglio che non fosse venuto fuori”, ha detto Elly Schlein. “I cittadini e le cittadine hanno il diritto di sapere ciò che succede dentro Fratelli d’Italia”, ha concluso la segretaria dem.