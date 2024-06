Morto 16enne in un incidente a Campobasso, si ribalta l'auto guidata dalla sorella: in ospedale la ragazza

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente avvenuto sulla Provinciale 161 “Gildonese”, in provincia di Campobasso. L’adolescente era nell’auto guidata dalla sorella maggiore quando, per cause ancora da ricostruire, il veicolo si è ribaltato andando a schiantarsi contro un muretto di cemento che separa la strada dalla vegetazione. La ragazza è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente a Campobasso

L’incidente si è verificato sul tratto di Provinciale che collega il capoluogo molisano con il comune di Gildone. I carabinieri intervenuti sul posto sono al lavoro per chiarire la dinamica dello schianto e cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’auto.

Al volante della Suzuki si trovava la sorella maggiore della vittima, che, secondo quanto riferito dalla stampa locale, sarebbe riuscita a uscire dall’abitacolo in forte stato shock.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il comune di Gildone, collegato a Campobasso dalla Provinciale 161 “Gildonese” dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi

Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi, il 16enne originario del vicino comune di Cercemaggiore era incastrato tra le lamiere dell’auto: per lui non ci sarebbe stato nulla da fare, sarebbe morto nell’impatto.

La 23enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, ma secondo le ultime informazioni non avrebbe riportato ferite gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

“Siamo tutti sconvolti, parliamo di una famiglia straordinariamente unita e il dolore è immenso” ha commentato, il sindaco di Cercemaggiore Gino Donnino Mascia.

L’incidente sull’A7 vicino Binasco

Un altro incidente con minori coinvolti si è verificato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno lungo l’autostrada A7, vicino Binasco, nel Milanese.

Nel violento tamponamento tra due auto sono rimaste ferite sette persone, tra cui due bambini trasportati in ospedale in gravi condizioni.