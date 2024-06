Anziana morta tra le braccia del conducente di un furgone dopo l'incidente in auto a Sant'Elena di Padova

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’anziana è morta oggi pomeriggio, venerdì 28 giugno, subito dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Sant’Elena, in provincia di Padova. L’impatto tra l’auto guidata dalla vittima e un furgone è stato violento, l’anziana ha accusato un malore improvviso ed è svenuta tra le braccia del conducente del furgone.

Anziana morta dopo l’incidente a Sant’Elena

Come riporta Il Gazzettino, l’incidente si è verificato intorno alle 17.30 all’incrocio tra via Roma e via Conte Miari a Sant’Elena.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, N.F. di 73 anni residente a Solesino, era alla guida di una Fiat Punto quando si è scontrata con un furgone Fiat Ducato condotto da N.L., 44enne di Casalserugo.

L’incidente è avvenuto a Sant’Elena, in provincia di Padova, all’incrocio tra via Roma e via Conte Miari

La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Schiavonia. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi dei medici del pronto soccorso, la donna è deceduta durante il tragitto.

La dinamica: scontro tra auto e furgone

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Este per i rilievi del sinistro.

Saranno loro a dover ricostruire nel dettaglio l’incidente con protagonista l’utilitaria e il furgone. L’incidente sarebbe dovuto a una mancata precedenza.

I carabinieri di Vescovana si sono occupati della gestione della viabilità, rimasta a lungo compromessa a causa dell’incidente.

Terza vittima in provincia di Padova in pochi giorni

Meno di una settimana fa, nella notte tra sabato e domenica, la provincia di Padova è stata teatro di altri due incidenti mortali.

A perdere la vita una ragazza di 19 anni, coinvolta in frontale tra due auto a Maserà e un 44enne, deceduto a Piove di Sacco.

Anche nel secondo caso si è trattato di un frontale, sulla strada provinciale 94, tra una Mini Cooper guidata da una ragazza di 26 anni e la Fiat Punto condotta dalla vittima.