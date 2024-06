Investì un cinghiale a Palagianello, in provincia di Taranto: la Regione Puglia dovrà pagare i danni

Una sentenza che farà scuola in tutta Italia: La Regione Puglia è stata condannata a risarcire i danni provocati da un incidente stradale con un cinghiale. È quanto stabilito dal Tribunale di Taranto in riferimento a un sinistro stradale avvenuto nel 2021 nei pressi di Palagianello. Una svolta che segna un precedente significativo nell’ambito degli incidenti stradali dovuti alla fauna selvatica.

Scontro a Palagianello tra auto e cinghiale

La sentenza del Tribunale di Taranto, datata 25 giugno 2024, riguarda un incidente avvenuto nel 2021 sulla strada provinciale 14, tra Castellaneta e Palagianello.

Un cinghiale di grossa taglia sbucò improvvisamente sulla carreggiata, tagliando la strada a un Suv di passaggio che non riuscì a evitare l’animale. L’impatto causò danni considerevoli al veicolo, mentre il conducente fortunatamente riportò solo ferite lievi.

Fonte foto: ANSA Cinghiali in strada, foto di repertorio

Incidente tra auto e cinghiale: la Regione è responsabile

A seguito dello schianto, il conducente, assistito dall’avvocato Francesco D’Errico, chiese il risarcimento dei danni alla Regione Puglia.

Il giudice accolse la richiesta, basandosi sulla sentenza della Cassazione III Sezione Civile nr. 7969/2020 e sulla legge 157/1992, per cui il titolare della competenza normativa in tema di flora e fauna selvatica è la Regione.

A distanza di tre anni, l’ente è stato condannato a risarcire i danni causati dall’incidente.

Questa decisione avrà ripercussioni rilevanti sui futuri casi di risarcimento per incidenti simili e sottolinea la necessità per la Regione di adottare misure preventive efficaci per evitare tali sinistri, piuttosto che limitarsi a risarcire i danni.

Cinghiale attraversa la strada e causa un incidente: muore una donna

Gli incidenti stradali in Italia legati alla presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane costituiscono una problematica crescente, che ha spesso esiti drammatici.

A febbraio scorso, sempre in provincia di Taranto, una donna di 48anni ha perso la vita finendo contro un furgone che si era fermato al centro della strada tra Ginosa e Marina di Ginosa.

Il van aveva arrestato la sua corsa dopo aver investito un cinghiale, sbucato all’improvviso sulla carreggiata. Anche allora, l’incidente sollevò diverse polemiche e la Cia Agricoltori Puglia sottolineò la necessità di “combattere questa emergenza con strumenti adeguati perché sono in ballo vite umane”.