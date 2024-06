L’attesa è terminata, anche se in lieve anticipo rispetto ai tempi previsti: Giorgia Meloni ha deciso di trasferirsi nella sua nuova villa con piscina a Roma, nonostante i lavori di ristrutturazione siano ancora in corso. Questo segna la fine della sua permanenza, durata dieci mesi, nella residenza temporanea in comodato gratuito concessa dal senatore Giovanni Satta.

Giorgia Meloni trasloca in una nuova villa

La notizia è stata rivelata da Giorgia Meloni in una intervista per il Fatto Quotidiano. La premier ha spiegato di essersi già trasferita nella nuova abitazione da 1,1 milioni di euro, con una caparra di 300 mila già versata.

Pur non essendone proprietaria a tutti gli effetti, il trasloco è stato avviato “grazie a un atto di immissione in possesso anticipato redatto sulla base della normativa civilistica.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio

I presunti abusi edilizi sulla piscina

Rispondendo alle domande del quotidiano, riguardanti alcuni presunti abusi edilizi legati alla piscina, Giorgia Meloni ha confermato che quella presente nelle foto aeree della villa “non esiste più perché oggi c’è quella che il venditore si era impegnato a realizzare al momento del preliminare”.

E poi rassicura con ironia: “Non l’ho demolita io con un piccone. A me interessava solo comprare una casa in cui stare bene con mia figlia e che rispettasse ogni norma di legge”.

La Presidente del Consiglio ha chiarito di non conoscere i motivi per cui la demolizione della vecchia piscina non fosse specificata nel capitolato. “Ma non ho ragione alcuna di ritenere che non sia regolare – conclude – Qualora ne avessi, avrei tutti gli strumenti di legge da attivare per far valere i miei diritti”.

La ristrutturazione e il decreto Salva-Casa

“È giusto che i lettori sappiano che la loro Presidente del Consiglio, interessata dall’acquisto di una casa su cui pendevano pratiche edilizie, ha espressamente chiesto e ottenuto dai promittenti venditori che le eseguivano a loro spese di operare in modo tale da non beneficiare di eventuali agevolazioni che sarebbero derivate dal Decreto Salva-Casa”. Così Giorgia Meloni ha risposto alla domanda del quotidiano riguardo al possibile uso delle agevolazioni edilizie nell’ambito della ristrutturazione della villa.

La precedente residenza nella casa di Satta

Nel corso dell’intervista, Giorgia Meloni si è sentita in dovere di ringraziare l’amico Giovanni Satta, che negli ultimi 10 mesi l’ha ospitata, permettendole così di risparmiare, a suo dire, 10 mila euro.

La premier è legata al senatore da “rapporti di amicizia che non si fondano sul do ut des, ma sulla disponibilità che contraddistingue certi legami”. D’altra parte, secondo quanto raccontato dalla Presidente del Consiglio, Satta non avrebbe subito perdite perché l’immobile sarebbe in ogni caso rimasto vuoto.

Durante il soggiorno, conclude Meloni, si è occupata di tutte le spese relative all’uso dell’abitazione, oltre che dei costi di manutenzione. Inoltre, la premier ha promesso di “rimetterlo a nuovo all momento della definitiva restituzione“.