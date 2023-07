Ragazzo di 16 anni cade dalla bici e muore a Roccapiemonte vicino Salerno: annullati eventi per l'incidente

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente a Castel San Giorgio, vicino Salerno, si è verificato lunedì 3 luglio scuotendo l’intera comunità di Roccapiemonte. Francesco Puopolo, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita durante un’escursione in bicicletta sulle alture locali. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale, il giovane non è sopravvissuto. Le cause e la dinamica esatta dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti. Il Comune di Roccapiemonte ha espresso il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del ragazzo e ha annullato tutte le attività programmate in segno di lutto.

La caduta dalla bici

La piccola comunità di Roccapiemonte, nel Salernitano, sta vivendo una giornata dolorosissima per la tragedia piombata nel cuore di una famiglia e di tutti coloro che conoscevano Francesco Puopolo

Il giovane ragazzo, che stava per compiere 17 anni, è caduto durante un’escursione in bicicletta sulle alture di Castel San Giorgio, perdendo la vita davanti all’amico che era partito insieme a lui.

Fonte foto: Tuttocittà Il 16enne di Roccapiemonte è morto durante un’escursione in bici a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno

La chiamata al 118

Proprio quest’ultimo ha allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che sono intervenuti prontamente sul posto, dopo che l’incidente era avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 luglio.

Francesco è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.

Le cause esatte dell’incidente e la dinamica che ha portato alla morte di Francesco sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Al momento, non è possibile fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Il lutto di Roccapiemonte

Ll’intera comunità di Roccapiemonte è unita nel dolore e nelle condoglianze alla famiglia Puopolo. Il Sindaco Carmine Pagano ha espresso la sua profonda vicinanza ai genitori e alla sorella Anna.

Come segno di rispetto e lutto per la tragedia che ha colpito la comunità, il primo cittadino ha deciso di posticipare ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni.

Tra le manifestazioni che subiranno il rinvio, ci sono i Rocca Beach Games e le selezioni di Roccapiemonte per Miss Italia 2023.

