Ragazzino di 12 anni muore annegato a Falconara Marittima vicino Ancona, si era tuffato in mare dal pontile

Choc in spiaggia a Falconara Marittima, vicino Ancona. Un ragazzino di 12 anni è morto annegato mentre faceva il bagno con alcuni amici. Secondo le prime informazioni il dodicenne si è tuffato dal pontile ma non è più riemerso: inutili i soccorsi, è stata attivata anche l’eliambulanza ma non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di sabato 29 giugno a Falconara Marittima, vicino Ancona. Come riporta Il Resto del Carlino, è morto annegato un ragazzino di 12 anni del posto, di origini nigeriane.

A lanciare l’allarme verso le 11.30 sono stati alcuni ragazzini che stavano facendo il bagno nelle acque antistanti il pontile, all’altezza dell’ex Piattaforma Bedetti.

Quando uno di loro è sparito sott’acqua e non è più riemerso, gli altri sono corsi a chiamare aiuto.

I soccorsi, arriva l’eliambulanza

I primi ad intervenire sono stati i bagnini, che hanno cercato il dodicenne per diversi minuti. Una volta individuato lo hanno portato in spiaggia e sono iniziate la manovre per tentare di rianimarlo.

Sul posto sono quindi arrivati il personale della capitaneria di porto e della polizia municipale e i soccorritori del 118. È stata attivata anche l’eliambulanza partita dal vicino ospedale regionale di Torrette di Ancona.

I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare l’adolescente praticando il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.

Si era tuffato dal pontile

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto successo.

Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne si sarebbe tuffato in mare dal pontile: potrebbe aver sbattuto la testa sul basso fondale e perso i sensi. Da quanto si è appreso, l’accesso al pontile e i tuffi in mare sarebbero vietati.

La sindaca Stefania Signorini, giunta sul luogo della tragedia, ha proclamato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi in programma.