Dimentica il figlio di 2 anni in auto al centro commerciale di Eboli, tragedia sfiorata: rischia una denuncia

Parcheggia l’auto ed esce a fare compere, ma all’interno dell’abitacolo dimentica il figlio: una tragedia fortunatamente solo sfiorata, quanto accaduto a Eboli (Salerno) nei parcheggi del centro commerciale ‘Le Bolle’ la mattina di sabato 29 giugno. Il sole caldo dell’estate aumenta notevolmente le temperature degli interni, quando le auto non sono protette dall’ombra. Una donna ora rischia la denuncia. Una storia a lieto fine, tuttavia: i passanti hanno notato il piccolo all’interno e hanno chiamato le forze dell’ordine, che lo hanno liberato. Come è stato possibile?

Dimentica il figlio in auto a Eboli

Come riporta ‘Corriere di Salerno’ e come da noi già riferito in apertura, la mattina di domenica 29 giugno una donna ha parcheggiato la sua auto di fronte al centro commerciale ‘Le Bolle’ di Eboli, dove si era recata per fare degli acquisti. La donna è entrata all’interno del complesso, ma nell’auto ha dimenticato il figlio.

Il piccolo, di soli 2 anni, è rimasto nell’abitacolo mentre all’esterno le temperature tipicamente estive aumentavano progressivamente. Alcuni passanti, passando accanto all’autovettura, si sono accorti della presenza del piccolo.

Fonte foto: TuttoCittà.it Una donna ha dimenticato il figlio di 2 anni in auto nel parcheggio del centro commerciale di Eboli, ora rischia la denuncia

Gli altri clienti hanno subito avvertito il personale della sicurezza privata in servizio presso ‘Le Bolle’, quindi sono arrivati i carabinieri. I militari, sotto la guida del capitano Greta Gentili, sono intervenuti tempestivamente.

Nel frattempo è stata rintracciata la madre. I carabinieri hanno liberato il piccolo, che fortunatamente non ha subito ripercussioni sulla propria salute.

La madre si è sentita male nel parcheggio

Come riporta l’edizione di ‘Occhio Notizie’ relativa alla provincia di Salerno, quando la madre ha raggiunto il parcheggio nel quale le un gruppo di persone era radunato intorno alla vettura insieme alle forze dell’ordine, avrebbe avuto un malore dovuto allo choc. Per questo si sarebbe reso necessario l’intervento dei soccorsi.

La donna rischia una denuncia, la Procura è al lavoro

‘Corriere di Salerno’ scrive che a seguito dell’episodio, la posizione della donna è ora al vaglio della Procura della Repubblica. Secondo la stampa locale, infatti, la madre del bimbo rischierebbe una denuncia per abbandono di minori.

Quello della Forgotten Baby Syndrome è un fenomeno ricorrente, specialmente durante l’estate. Come riferiva la psicologa e psicoterapeuta Valeria Fiorenza Perris a ‘Virgilio Notizie’ nel 2023, si tratta di un blackout mentale in cui i caregiver dei bambini – i genitori, generalmente – non hanno alcuna consapevolezza né percezione del fatto finché non fanno ritorno all’auto.

Dietro la FBS (“sindrome del bambino dimenticato”) possono celarsi stress, stanchezza o mancanza di sonno, e il fenomeno colpisce sempre senza preavviso specialmente i soggetti che non sono soliti spostarsi in auto insieme ai loro bambini.