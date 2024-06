Attacco all'ambasciata di Israele a Belgrado con una balestra, ucciso assalitore: per la Serbia è terrorismo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Belgrado c’è stato un tentativo di attacco all’ambasciata di Israele: un assalitore armato di balestra ha ferito un agente della polizia serba di guardia alla sede diplomatica ed è stato poi ucciso. Secondo il governo della Serbia si è trattato di un atto di terrorismo.

Attacco all’ambasciata di Israele a Belgrado

L’attacco è avvenuto nella mattinata di sabato 29 giugno a Belgrado, capitale della Serbia. Secondo quanto riferito dalla tv serba Rts, attorno alle 11 un uomo ha sparato con una balestra ad un agente della gendarmeria di guardia all’ambasciata di Israele.

Pur ferito al collo dal dardo di balestra, il poliziotto è riuscito a rispondere e ha colpito l’assalitore, che è morto per le ferite subite.

L’agente è stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale, dove è stato operato: è ora ricoverato in terapia intensiva, in gravi condizioni.

Il governo serbo: atto di terrorismo

Il ministro dell’Interno serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato che il governo considera l’attacco all’ambasciata israeliana di Belgrado un atto di terrorismo, di probabile matrice jihadista.

Il premier serbo, Milos Vucevic, ha condannato l’attacco parlando di un “odioso atto terroristico“, di “un atto di follia che non può essere attribuito a nessuna religione e a nessun popolo”.

Il ministero degli Esteri israeliano ha detto che nessun dipendente dell’ambasciata è stato ferito nell’attacco e che la sede diplomatica è stata chiusa.

Ucciso assalitore, indagini corso

Sono in corso le indagini per chiarire quanto successo e se si tratti, come sembra in questi primi frangenti, dell’azione di un ‘lupo solitario’. L’identità dell’assalitore non è stata ancora resa nota.

Il ministro Dacic ha detto che le misure di sicurezza nella capitale serba sono state rafforzate e che diverse persone sono state fermate “a scopo precauzionale” in relazione all’attacco.