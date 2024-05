Scontro tra moto e furgone a Padova: gravissimo motociclista di 19 anni, ricoverato in terapia intensiva

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Ricoverato in terapia intensiva a Padova il motociclista di 19 anni coinvolto in uno scontro tra moto e furgone verificatosi a Vigodarzere nella mattina di oggi, sabato 11 maggio. L’incidente è avvenuto in via dell’Artigianato all’incrocio con la Sp87 intorno alle 8, con il 19enne subito in condizioni critiche. Prognosi riservata per lui, mentre la donna alla guida del furgone è stata trasportata al policlinico solo a scopo precauzionale.

Scontro tra moto e un furgone in via dell’Artigianato a Vigodarzere vicino Padova

A Vigodarzere in provincia di Padova nella mattina di oggi sabato 11 maggio si è verificato uno scontro tra moto e furgone in via dell’Artigianato all’incrocio con la Sp87.

L’impatto, avvenuto intorno alle 8 del mattino, ha coinvolto una MV Agusta Brutale e un Fiat Ducato con alla guida rispettivamente un ragazzo di 19 anni e una donna di 38.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Vigodarzere, in provincia di Padova

Il 19enne, di Bassano del Grappa, è apparso subito in condizioni critiche dopo lo scontro della sua moto con il mezzo condotto dalla 38enne, residente a Galzignano Terme.

Motociclista di 19 anni in terapia intensiva a Padova dopo l’incidente

Il motociclista di 19 anni coinvolto nell’incidente con un furgone a Vigodarzere è ora in terapia intensiva all’ospedale di Padova.

Il ragazzo era subito apparso in condizioni critiche e i sanitari intervenuti avevano immediatamente provveduto a stabilizzarlo per poi trasportarlo in ospedale, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

A scopo precauzionale è stata portata al policlinico anche la donna alla guida del Fiat Ducato, il cui quadro però non sarebbe preoccupante.

Sequestrati la MV Agusta Brutale e il Fiat Ducato

Sequestrati la MV Agusta Brutale e il Fiat Ducato coinvolti nell’incidente di questa mattina che ha causato il trasferimento in terapia intensiva a Padova un motociclista di 19 anni.

La Polizia stradale ha infatti disposto la misura in attesa di accertare lo svolgimento degli eventi, mentre si sono registrati rallentamenti nella viabilità sul tratto interessato dallo scontro.

