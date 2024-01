Scontro frontale tra due auto a Savignano sul Panaro vicino Modena: morta una donna di 52 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora sangue sulle strade italiane. Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto a Savignano sul Panaro in provincia di Modena. C’è stato un violento scontro frontale tra due auto, nello schianto è rimasto ferito anche un uomo.

Incidente a Savignano sul Panaro

L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi martedì 9 gennaio a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena.

La tragedia si è consumata attorno alle 14, quando c’è stato uno scontro frontale tra due auto. Come riporta Modena Today, nell’impatto è morta una donna che era alla guida di una delle due vetture.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena

Scontro frontale tra due auto, la dinamica

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, c’è stato un violento scontro frontale tra due auto che viaggiavano in senso opposto in via Claudia, all’intersezione con via Veneto.

Da quanto emerso, sembra che una utilitaria, una Daihatsu Sirion che procedeva verso l’abitato di Savignano, sia stata centrata da una Mercedes che viaggiava a velocità elevata.

Scontro frontale, morta una donna

Nello schianto è morta una donna di 52 anni del posto che era al volante dell’utilitaria. La 52enne sarebbe deceduta sul colpo, inutile l’intervento dei soccorritori.

A seguito dell’incidente è rimasto ferito, in modo lieve, un ragazzo di 20 anni che si trovava sull’altra vettura. Sembra che l’altro giovane a bordo dell’auto, il conducente, sia scappato a piedi dopo l’impatto.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.