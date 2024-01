Incidente frontale a Montauro (Catanzaro): morti quattro ragazzi, grave il conducente di una delle auto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Quattro persone sono morte in un violento incidente frontale avvenuto sulla statale 106 Jonica, a Montauro (Catanzaro). Le vittime sono quattro ragazzi, tutti in viaggio sulla stessa vettura. Versa invece in gravi condizioni il conducente della seconda automobile.

L’incidente a Montauro

Un violento incidente ha avuto luogo intorno alle 13:30 di oggi – sabato 6 gennaio – sulla Strada Statale 106 Jonica a Calalunga-Pietragrande, nel territorio del comune di Montauro, piccolo paese della provincia di Catanzaro, in Calabria.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, come riportato da alcune testate locali, nell’incidente si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda con a bordo quattro giovani (due uomini e due donne) e una Fiat Idea.

Ancora da accertare cause e dinamica del violento scontro, in seguito al quale sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente

Nel giro di poco tempo sul posto sono giunte tre ambulanze del SUEM (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica), la polizia stradale, i carabinieri di Soverato e le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamenti di Soverato e Chiaravalle) e il personale dell’Anas.

I vigili del fuoco si sono fin da subito adoperati per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere degli abitacoli, per poi affidarle alle cure dei sanitari.

Purtroppo però, il personale medico non ha potuto far nulla per le quattro persone a bordo della Panda (una donna, che era alla guida dell’auto, e tre giovani di circa venti anni), per le quali sono stati dichiarati i decessi. Ferito gravemente il conducente della Fiat Idea, ricoverato in ospedale e sottoposto all’alcol test.

La dinamica e la chiusura al traffico

Ancora da accertare cause e dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine sono impegnate in tutti i rilievi necessari alla ricostruzione dell’incidente, con la SS106 nel tratto interessante è completamente chiusa al traffico.

Il personale dell’Anas presente sul posto ha difatti interdetto il passaggio ai veicoli, istituendo un’uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande, al km 171,600 della Statale, con deviazione sulla strada provinciale.