Scontro con un'auto a Darfo Boario Terme, muore motociclista di 57 anni: inutile il trasporto in elicottero

Incidente mortale a Darfo Boario Terme, in Val Camonica. Un motociclista di 57 anni residente nella cittadina è morto a seguito dello scontro con un’auto che stava svoltando per entrare nel cortile di casa. Inutili i soccorsi e l’immediato trasporto in ospedale.

La dinamica dell’incidente: uno scontro violentissimo

Nella tarda mattinata di domenica 30 aprile a Darfo Boario Terme, comune della Val Camonica in provincia di Brescia, più precisamente in località Sciano di Gorzone, si è verificato un grave incidente tra una moto e un’auto.

Secondo le ricostruzioni riportate dal sito del quotidiano ‘Il Giorno’, la motocicletta avrebbe impattato contro la macchina che stava svoltando per entrare in un cortile.

Darfo Boario Terme, dove è avvenuto l'incidente

Il conducente della moto è quindi stato sbalzato a seguito del violento impatto del proprio mezzo con la vettura. Ricaduto sulla strada, è stato trascinato dalla forza dello scontro per diversi metri sull’asfalto, riportando ferite molto gravi su tutto il corpo.

I numeri dei morti sulle strade d’Italia

Ogni anno più di mille persone muoiono in incidenti stradali nel nostro paese. Un dato in continuo calo grazie agli accorgimenti di sicurezza presenti sulle auto, ma che negli ultimi due anni ha invertito la tendenza.

Ai cali verticali del 2020 e del 2021, dovuti soprattutto alle restrizioni dei lockdown causati dal Covid-19, è seguito un ritorno sui livelli pre pandemia l’anno scorso.

Dopo gli oltre 1000 morti del 2022, anche nel 2023 si conferma la stessa tendenza. Nei primi quattro mesi dell’anno sono morte circa 300 persone, soprattutto durante i fine settimana o i ponti come quello pasquale o del 25 aprile.

Chi è la vittima dell’incidente di Darfo

A seguito dell’incidente sono immediatamente arrivati sul posto i soccorsi. Il conducente della moto, Romolo Ricardi, di 57 anni muratore, residente proprio a Darfo Boario Terme, è stato portato immediatamente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.

Il trasporto in elicottero non è però bastato. I medici non hanno però potuto fare nulla per salvarlo. Poche ore dopo il ricovero infatti Ricardi è stato dichiarato morto.

Illeso invece, nonostante la violenza dell’urto, il conducente della vettura coinvolta nell’incidente, che ha riportato soltanto un brutto spavento.