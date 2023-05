Giovane ragazza muore cadendo dallo scooter a Napoli: stava tornando dal turno di notte in un bar

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica una ragazza è morta cadendo dal proprio motorino. Tornava dal lavoro, aveva appena finito il turno in un bar. I soccorritori non hanno potuto fare nulla, la giovane è deceduta sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Domenica mattina, attorno alle 6:45, una giovane ragazza dei Quartieri Spagnoli di Napoli, Rita Scisciotta, è morta cadendo dal proprio scooter.

Stava tornando da una notte di lavoro in un bar a Chiaia, percorrendo via Calata Fontanelle. Il casco non ha potuto salvarla e sarebbe deceduta sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà Chiaia, quartiere di Napoli dove lavorava la ragazza

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale e dei carabinieri del nucleo radiomobile accorsi sul luogo dell’incidente, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Possibile che sia stato l’asfalto scivoloso della prima mattina o un’irregolarità del manto stradale a causare la caduta della giovane dal proprio mezzo.

I morti sulle strade in Italia

Continua la strage nei fine settimana sulle strade italiane. Nel weekend immediatamente precedente a quello appena trascorso sono state registrate ben 26 vittime.

Da inizio anno sarebbero ormai quasi 300 le persone morte per incidente stradale in Italia. La maggior parte si concentra proprio nei periodi di ferie, quando il traffico fuori dalle città si intensifica.

Si attendono i numeri dell’esodo per il Primo Maggio, che ha permesso, cadendo di lunedì, a molti italiani di spostarsi per una breve vacanza.

Dopo anni di calo netto a causa dei lockdown imposti dalla pandemia, il numero di morti sulle strade è ricominciato a salire nel 2022 riportandosi in linea con i dati precedenti. Continua però il trend di calo delle vittime grazie alle misure di sicurezza delle automobili sempre più avanzate.

I soccorsi immediati

Le autorità stanno ancora tentando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. I primi rilievi sono stati complicati dal fatto che i primi passanti accorsi abbiano spostato il motorino per tentare di soccorrere la giovane.

Constato il decesso, i sanitari hanno trasportato la salma all’ospedale Federico II, dove verrà effettuata l’autopsia per escludere che si sia trattato di un improvviso malore.

Sequestrato invece il motorino, assieme ad un auto che pur non risultando coinvolta nell’incidente al momento, si trovava nei paraggi quando la giovane è caduta.