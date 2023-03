Scende dal treno prima della partenza e la mamma non se ne accorge: bimbo di 11 anni resta da solo in stazione

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un bambino di 11 anni che si era perso alla stazione di Bologna è stato riconsegnato alla mamma dagli agenti della Polizia ferroviaria. L’undicenne stava viaggiando con sua madre in treno, è sceso senza essere notato dalla mamma e il convoglio è ripartito senza di lui.

L’allontanamento del bambino, sceso dal treno a Bologna

La vicenda risale alla serata di venerdì 10 marzo. Il bambino, originario dell’Arabia Saudita, era in viaggio assieme alla madre su un treno partito da Lecce e diretto a Torino.

Evidentemente, stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, il minore è sceso alla stazione Centrale di Bologna durante la sosta che il treno ha effettuato prima di riprendere la corsa verso il nord Italia, senza essere notato dalla mamma. Dopo la sosta, il treno è però ripartito lasciando il bambino sui binari.

Fonte foto: iStock - katleho Seisa

Cosa è successo alla stazione di Bologna dopo che il treno è ripartito

Una volta resosi conto che il treno era ripartito senza di lui, il bambino non è scoppiato a piangere, ma dopo alcuni minuti la sua presenza è stata notata agenti della Polizia ferroviaria, che gli hanno domandato come mai si trovasse da solo in stazione.

La comunicazione tra gli agenti e il minore, però, è stata complicata dal fatto che il bimbo di 11 anni non parla la lingua italiana.

L’allarme lanciato dalla madre sul treno

Mentre i poliziotti cercavano di comunicare con il minore, la madre del bimbo si è rivolta al capotreno del Frecciarossa, spiegandogli che non trovava più suo figlio a bordo del convoglio.

La donna era ancora in Emilia-Romagna e, una volta contattata dalla Polizia, è scesa alla stazione di Reggio Emilia per tornare indietro alla stazione di Bologna, dove negli uffici della Polizia ferroviaria ha potuto riabbracciare suo figlio.

Mamma e figlio, superato lo spavento, hanno così potuto riprendere il viaggio insieme verso la loro destinazione finale.