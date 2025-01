Incidente aereo in California, velivolo si schianta contro il tetto di un magazzino: 2 morti e 18 feriti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È di 2 morti e almeno 18 feriti il bilancio di un tragico incidente aereo avvenuto in California. Un piccolo velivolo si è infatti schiantato contro il tetto di un vasto edificio per la produzione di mobili nella parte meridionale dello Stato americano, dove lavoravano almeno 200 persone. Il mezzo si è abbattuto contro l’edificio subito dopo il decollo dall’aeroporto municipale della città di Fullerton, nella contea di Orange, non distante dal parco divertimenti Disneyland.

L’incidente aereo in California che ha provocato 2 morti

L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì 2 gennaio. In base a quanto dichiarato dalla polizia di Fullerton e riportato dall’agenzia di stampa Associated Press, l’impatto sarebbe avvenuto a distanza di meno di due minuti dal decollo dell’aereo.

Al momento non è nota l’identità delle vittime, né se queste fossero a bordo del mezzo o si trovassero a terra.

Fonte foto: ANSA L’aeroporto di Fullerton si trova non distante dal parco divertimenti Disneyland di Anaheim, in California

I vigili del fuoco e la polizia sono immediatamente giunti sul posto, mettendosi al lavoro per contenere le fiamme ed evacuare le aziende circostanti.

L’impatto ripreso da alcune telecamere

Alcune telecamere di sicurezza di un’azienda produttrice di ruote vicina hanno ripreso il momento dell’impatto.

Le immagini mostrano il velivolo inclinato su un fianco mentre si tuffa sul tetto dell’edificio.

In seguito allo schianto si è verificata un’enorme esplosione infuocata, con un’alta colonna di fumo nero che subito si è sollevata in cielo.

Secondo il sito web di tracciamento dei voli FlightAware, l’aeroporto municipale di Fullerton (circa 140mila abitanti), si trova a soli 10 chilometri di distanza dal Disneyland Park di Anaheim, in California, uno dei principali parchi divertimenti degli Stati Uniti.

La testimonianza

Un addetto alle operazioni aeroportuali sentito da AP si è recato al magazzino per vedere cosa fosse successo, dopo aver ricevuto una telefonata di allarme.

In base a quanto affermato dall’uomo, il proprietario del velivolo coinvolto nell’incidente era un frequentatore abituale dell’aeroporto e decollava spesso da lì.