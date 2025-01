Sparatoria nella discoteca Amazura nel Queens a New York, almeno 11 feriti: caccia a un'auto grigia

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una discoteca nel Queens, uno dei cinque distretti della città di New York. Il locale coinvolto, il night club Amazura, si trova nel quartiere di Giamaica. In base a quanto riferito dalla polizia della città statunitense, nessuna delle vittime sarebbe in condizioni critiche. Le indagini delle forze dell’ordine si starebbero concentrando su un’automobile grigia – una Nissan Infiniti – che sarebbe collegata con la sparatoria.

La sparatoria nella discoteca Amazura del Queens, a New York

L’episodio è avvenuto intorno alle 23.20 locali, nel distretto newyorchese situato nella porzione ovest di Long Island.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, tra cui il Long Island Jewish Hospital e il Cohen’s Children Medical Center. Lo riporta il New York Post sulla base di quanto riferito dalla polizia locale.

Le indagini della polizia si starebbero concentrando su un'automobile grigia

Stando a quanto reso noto finora, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita e tutti dovrebbero sopravvivere.

Un filmato postato su Citizen App mostra un intervento massiccio di polizia e ambulanze all’esterno dell’Amazura.

Il locale presenta un ampio spazio interno, in grado di contenere fino a 4mila persone, e ospita regolarmente dj e concerti dal vivo.

Si indaga su un’auto grigia

Le indagini del New York City Police Department si starebbero concentrando su un’automobile grigia, che sarebbe collegata alla sparatoria.

Il veicolo in questione sarebbe una Infiniti, del marchio giapponese Nissan.

La strage di New Orleans

La notizia della sparatoria è giunta a distanza di poche ore da quella della strage di New Orleans, dove un uomo di 42 anni a bordo del proprio pick-up ha investito una folla di persone che stava festeggiando il Capodanno.

L’attentatore, un ex militare di nome Shamsud-Din Jabbar, è successivamente sceso dal veicolo con un fucile d’assalto e ha aperto il fuoco. Dopo aver ferito due agenti di polizia, è stato ucciso dai colpi di risposta delle forze dell’ordine.

I feriti sarebbero almeno 30, alcuni dei quali gravi. Stando a quanto comunicato dall’Fbi, il killer trasportava una bandiera dell’Isis a bordo del mezzo.