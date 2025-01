Strage di New Orleans, i morti salgono a 15: Elon Musk conferma legame con esplosione di una Tesla a Las Vegas

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sale a 15 il bilancio delle vittime della strage di New Orleans, dove un uomo di 42 anni a bordo del proprio pick-up ha investito una folla di persone che stava festeggiando il Capodanno. L’attentatore, un ex militare di nome Shamsud-Din Jabbar, è successivamente sceso dal veicolo con un fucile d’assalto e ha aperto il fuoco: dopo aver ferito due agenti di polizia, è stato ucciso dai colpi di risposta delle forze dell’ordine. I feriti sarebbero almeno 30, alcuni dei quali gravi. Stando a quanto comunicato dall’Fbi, il 42enne aveva una bandiera dell’Isis a bordo del mezzo. Nel frattempo, Elon Musk ha rilanciato l’ipotesi secondo cui l’attacco sarebbe collegato con quanto avvenuto davanti al Trump Hotel di Las Vegas, dove l’esplosione di un Cybertruck Tesla ha provocato la morte di una persona.

La strage di New Orleans

L’episodio è avvenuto il primo gennaio, giorno di Capodanno. Stando a quanto emerso finora, prima di compiere l’attentato il 42enne aveva registrato alcuni video nei quali diceva di voler “uccidere la famiglia” e di essersi unito all’Isis. Secondo l’intelligence statunitense, l’uomo potrebbe aver agito con l’aiuto di qualcuno e non sarebbe l’unico responsabile della strage.

Secondo il New Orleans Metro News, le indagini delle forze dell’ordine si starebbero concentrando sul coinvolgimento di più persone. Le videocamere di sorveglianza avrebbero infatti ripreso tre uomini e una donna che piazzavano uno degli ordigni nei pressi del quartiere interessato all’attacco. La bomba sarebbe simile a quelle ritrovate nel pick-up dell’attentatore.

Fonte foto: ANSA L’intervento della polizia dopo l’attentato a Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans

Stando a quanto riportato da The Advocate, il mezzo sarebbe stato noleggiato dall’attentatore il 30 luglio scorso, con un contratto fino al 2026.

La Cnn ha invece riferito di come Shamsud-Din Jabbar indossasse equipaggiamento militare e trasportasse una bandiera dell’Isis a bordo del mezzo utilizzato per colpire la folla.

L’ipotesi di atto terroristico

L’Fbi sta gestendo le indagini partendo dal presupposto che si tratti di un “atto di terrorismo“, come fatto sapere attraverso una nota.

“L’Fbi è l’agenzia investigativa principale e stiamo lavorando con i nostri partner per indagare su questo come atto di terrorismo”, si legge nel documento.

La sindaca di New Orleans LaToya Cantrell aveva definito l’attacco come tale fin dalle primissime dichiarazioni rilasciate.

Il collegamento con l’esplosione di una Tesla a Las Vegas

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha comunicato che l’autore della strage era “un cittadino americano, aveva prestato servizio nell’esercito Usa ed era stato nella riserva fino a qualche anno fa”.

Il leader americano ha aggiunto che le forze dell’ordine stanno indagando se l’attacco col pick-up a New Orleans sia collegato in qualche modo all’esplosione di un Tesla Cybertruck avvenuta davanti al Trump Hotel di Las Vegas, che ha provocato un morto.

L’ipotesi è stata rilanciata su X anche dal patron di Tesla, Elon Musk.

“Sia questo Cybertruck che il F-150 usato nell’attentato suicida a New Orleans sono stati noleggiati da Turo (una app per l’affitto di veicoli). Forse sono collegati in qualche modo”, ha scritto in un post il magnate di origine sudafricana.

La reazione di Donald Trump

Anche il presidente eletto Donald Trump ha commentato quanto avvenuto in un post pubblicato sul proprio social network, Truth.

“Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese questa affermazione è stata costantemente smentita dai Democratici e dai Fake News Media, ma si è rivelata vera – ha scritto il tycoon – Il tasso di criminalità nel nostro Paese è a un livello che nessuno ha mai visto prima. I nostri cuori sono con tutte le vittime innocenti e i loro cari, compresi i coraggiosi dirigenti del dipartimento di polizia di New Orleans”.

Il repubblicano ha aggiunto che “l’Amministrazione Trump sosterrà pienamente la città di New Orleans mentre indaga e si riprende da questo atto di pura malvagità”.