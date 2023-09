Scavano un varco nella Grande Muraglia cinese per raggiungere un cantiere: uomo e donna arrestati

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Danneggiata uno dei più importanti siti culturali del mondo. Un uomo e una donna cinesi hanno scavato un varco in una sezione della Grande Muraglia, per raggiungere un cantiere. Entrambi sono stati arrestati.

Il buco nella Muraglia

Due persone hanno scavato un varco nella Grande Muraglia, in una regione settentrionale della Cina, secondo quanto riportato dalla ‘CNN’, che cita fonti delle autorità locali.

I responsabili sarebbero un uomo di 38 anni e una donna di 55, già arrestati, residenti nella provincia dello Shanxi, come si legge in un comunicato della polizia.

Fonte foto: 123RF La provincia della Cina dove è accaduto il fatto

La motivazione del gesto sarebbe quella di far passare un macchinario per dei lavori nel loro cantiere che si trova al di là della muraglia. Per farlo avrebbero allargato un varco già presente nella struttura.

Danno irreversibile

Secondo quanto riportano le autorità cinesi, il danno causato alla Grande Muraglia da questo gesto sarebbe totalmente irreversibile e quella porzione dell’antica struttura difensiva avrebbe visto compromessa la propria integrità e stabilità.

Proprio di recente il governo di Pechino ha aumentato i livelli di salvaguardia del patrimonio culturale della Grande Muraglia, per difendere la struttura dai numerosi atti di vandalismo che la colpiscono ogni anno.

Nel 2021 alcuni turisti avevano inciso delle scritte con un oggetto affilato nel muro, in modo simile a quanto accaduto al Colosseo a Roma questa estate, mentre nel 2022 due visitatori erano stati espulsi per aver acceduto ad una zona proibita.

La Grande Muraglia

La sezione della Grande Muraglia distrutta dal gesto dei due è conosciuta come la 32esima Grande Muraglia. Risale alla dinastia Ming, che regnò sulla Cina tra il 1368 e il 1644. La sua funzione era quella di fortificazione difensiva per scoraggiare le invasioni da nord.

La sezione distrutta si trova inoltre nei pressi di una torre di vedetta, che è elencata tra i siti culturali più importanti della provincia dello Shanxi.

In tutto la Grande Muraglia cinese si sviluppa per più di 20.000 chilometri nelle regioni settentrionali della Cina. è stato designato come sito UNESCO e patrimonio dell’umanità nel 1987