Turista tedesco sale sulla statua del Nettuno a Firenze e la danneggia: tutto per un selfie, sarà multato

Altra caso di turismo ‘selvaggio’ Un giovane tedesco è salito sulla statua di Nettuno in piazza della Signoria a Firenze per scattarsi un selfie.

Danno da 5 mila euro: danneggiata la statua di Nettuno

L’uomo, un 22enne, ora dovrà sborsare una bella cifra per pagare la multa prevista per simili reati.

L’episodio si è verificato la notte tra il 3 e il 4 settembre.

Il post del sindaco Dario Nardella

A raccontare la questione sui social è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“Questo furbo di un turista – le parole del primo cittadino del capoluogo toscano – ha pensato bene di salire sulla base della statua del Nettuno in Piazza Signoria per una foto. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato e l’uomo si è allontanato. Ma grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una bella multa salata”.

“Contro ignoranza e vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni.”, ha concluso Nardella nel post pubblicato su Facebook.

In verità, pare che un danno sia stato causato. Infatti, dopo un’analisi approfondita della statua, si è notato che il piede del cavallo del Nettuno è stato danneggiato. Ci vorranno circa 5 mila euro per sistemarlo.

Denunciato il turista 22enne tedesco

Il turista abita a Berlino ed è stato denunciato dalla polizia municipale che lo ha individuato.

Secondo la ricostruzione, all’incirca all’una di notte, il 22enne, accompagnato da due amici, ha scavalcato la recinzione della Fontana del Nettuno ed è salito sul bordo della vasca.

Con un balzo è quindi salito sulla zampa del cavallo, raggiungendo la base della carrozza. I suoi amici gli hanno scattato delle foto, poi è sceso. Ed è in questo momento che ha danneggiato il piede sulla zampa.

Gli agenti hanno setacciato i filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune e sono riusciti a individuare il vandalo, poi denunciato ai sensi dell’articolo 518 duodecies del Codice penale.

Quello capitato a Firenze è l’ultimo di una lunga serie di episodi di turismo ‘selvaggio’. Nelle scorse settimane, ad esempio, più volte si sono viste scene simili nella Fontana di Trevi.