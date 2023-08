Frana causata da forti piogge nella Cina settentrionale, il bilancio delle vittime sale a 21

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Le squadre di soccorso continuano a lavorare nel villaggio di montagna vicino a Xi’an dove si è verificata una violenta frana. Sono almeno 21 le vittime, ma ci sono altri dispersi da cercare. Il villaggio nella Cina settentrionale è isolato: case spazzate via e strade, ponti e centrali elettriche danneggiate. I soccorsi sono in difficoltà e stanchi, dopo un mese (quello di luglio) all’insegna di disastri naturali.

Inondazione e frana in Cina

Le forte piogge nella Cina nordoccidentale hanno provocato una grave inondazione. Questa ha, in seguito, causato una frana che ha investito un villaggio vicino Xi’an. Le forti piogge, continuate anche dopo la frana, hanno reso difficile i soccorsi degli abitanti del luogo.

L’inondazione improvvisa si è verificata venerdì nei pressi del villaggio montano di Weiziping, a sud di Xi’an nella provincia dello Shaanxi. A seguire una frana ha spazzato via case e danneggiato strade, ponti e altre infrastrutture.

Fonte foto: ANSA Il bilancio delle vittime della frana in Cina sale a 21

I soccorsi

I media hanno raccontato grandiose operazioni di salvataggio. Sono almeno un centinaio i militari e i vigili del fuoco mobilitati nella zona per le operazioni di soccorso. Da venerdì e per tutto il week end il tempo non ha aiutato le operazioni di salvataggio.

I soccorritori hanno dovuto lavorare prima alla liberazione delle strade, ricoperte di rocce e alberi, per poi trasportare i feriti e le vittime lontani dalla zona in barella. Il bilancio della frana, dopo oltre due giorni di ricerca dei dispersi, è salito a 21 vittime.

Inondazioni mortali

Nelle ultime settimane la Cina (e non solo, come nel caso della grave alluvione in Corea del Sud) è stata percorsa da eventi climatici estremi, come le forti piogge che hanno causato inondazioni e frane, anche su Pechino. Queste hanno piegato diverse regioni del Paese, con numerose vittime e dispersi, oltre che danni a infrastrutture e abitazioni private.

La frana a Xi’an è solo l’ultima di una lunga scia di eventi drammatici. Le autorità cinesi hanno fatto sapere che solo a luglio i disastri naturali hanno causato la morte di 147 persone e centinaia di dispersi.